Megint országos csúcs – a sprinter Takács Boglárka döntőbe jutott a fedett pályás atlétikai Eb-n!

Those times in the 60m semifinals has got us like... 🥵🤯



🇮🇹 Zaynab Dosso 7.03

🇨🇭 Mujinga Kambundji 7.04

🇱🇺 Patrizia Van der Weken 7.06

🇧🇪 Rani Rosius 7.08

🇭🇺 Boglarka Takacs 7.09

🇬🇧 Amy Hunt 7.09

🇨🇿 Karolina Manasova 7.10

🇵🇱 Ewa Swoboba 7.12#Apeldoorn2025 pic.twitter.com/zJossADe2o