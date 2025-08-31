Sydney-i maratoni: Hassan remekelt, a nőknél és a férfiaknál is megdőlt a versenycsúcs

Az ausztráliai viadal mostani kiírásának a korábbiaknál nagyobb volt a rangja, mivel ettől az évtől már a legrangosabb versenyeket magában foglaló World Marathon Majors tagja a sydney-i esemény, ennek megfelelően a mezőny mindkét nemnél parádés volt.

A nőknél egyértelműen a hollandok sztárja, Hassan volt az esélyes, aki a tokiói játékokon még pályán villogott és nyerte meg az 5000 és 10 000 métert, Párizsban viszont éppen a 42.195 kilométeres klasszikus távon diadalmaskodott. Hassan legnagyobb ellenfelének a korábbi világcsúcstartó kenyai Brigid Kosgei és a címvédő etióp Workenesh Edesa ígérkezett. A versenyen aztán Hassan és Kosgei vívtak sokáig nagy csatát, az utolsó kilométereken azonban a holland futó leszakította a kenyai maratonistát és 2:18:22 órás eredménnyel ért célba az első helyen, 34 másodperccel megelőzve Kosgeit. Hassan ezzel több mint három percet javított az ezúttal harmadik Edesa tavaly felállított versenycsúcsán (2:21:41 óra).

A férfiaknál Hailemariam Kiros izgalmas küzdelmet vívott honfitársával, Addisu Gobenával, akitől a hajrában tudott ellépni és 2:06:06 órás eredménnyel diadalmaskodott.

A mezőnyben a legnagyobb név Rio és Tokió olimpiai bajnoka, Eliud Kipchoge volt, igaz, a kenyaiak legendás futója már nem számított favoritnak és az élbolytól tíz kilométerrel a vége előtt le is szakadt, majd a kilencedik helyen ért célba 2:08:31 órás idővel.

Sydney maraton

Férfiak

1. Hailemariam Kiros (etióp) 2:06:06 óra

2. Addisu Gobena (etióp) 2:06:16

3. Tebello Ramakongoana (lesothói) 2:06:47

Nők

1. Sifan Hassan (holland) 2:18:22 óra

2. Brigid Kosgei (kenyai) 2:18:56

3. Workenesh Edesa (etióp) 2:22:15