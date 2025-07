Kenya büszkesége magyar színekben: új csillag születhet a távfutásban

A hazai atlétikai közegben Benedek Zsolt neve nem ismeretlen. Egykori bajnokként – fedett pályán 800 és 3000 méteren, mezei futásban és félmaratonin – a versenyzés mellett más területeken is jelentős nemzetközi tapasztalatot szerzett: „Futóként sok országban nyertem versenyt, és negyvenévesen, amikor visszavonultam, azonnal belevágtam az edzői és menedzseri munkába. Azóta több tanítványom nyert magyar bajnokságot, sőt, két magyar csúcs is az én edzői munkámnak köszönhető.”

A menedzseri tevékenysége közben ismerkedett meg a kenyai Valentine Jebettel is, még 2023 augusztusában. Egy ausztriai utcai versenyen találkoztak először, majd egy héttel később Belgrádban újra összehozta őket a sors – onnantól felgyorsultak az események. „Nagyon gyorsan kialakult közöttünk a szimpátia, és tudtuk, hogy együtt szeretnénk dolgozni és élni. Ő elvállalta, hogy csatlakozik a csapatomhoz, én pedig elintéztem a vízumot, és 2024 tavaszán már itt is volt Magyarországon.”

Jebet azóta Debrecenben él, edz és versenyez – nemcsak a teljesítménye, hanem a jelenléte is üdítő a hazai atlétikai életben. „Nagyon szeretem Magyarországot, különösen Debrecent – mondta a 27 éves futónő. – Az emberek kedvesek, az edzések jól mennek, és úgy érzem, itt igazán otthon vagyok. Zsoltinak köszönhetően teljesen új szintre jutottam sportolóként és emberként is.”

Az állampolgárság kérése egy közösen átgondolt lépés lenne: nem csupán személyes cél, hanem sportszakmai szempontból is kulcsfontosságú. Ha magyar állampolgár lenne, végre indulhatna világversenyeken, véli Benedek. Kenyában ez gyakorlatilag lehetetlen, akkora a versengés. Ugyanakkor a magyar atlétikának is hatalmas lökést adhatna, főleg a női távfutásnak, amelyben jelenleg nincs olimpián és vb-n döntőre esélyes sportolónk. Férje szerint 3000 méteres akadályfutásban nagyságrendekkel jobb időre lenne képes, mint Kácser Zita 9:26.59-es magyar rekordja, vagyis a Gyémánt Liga-szint is benne van.

Jebet 10 kilométeren 31:41-et tud, ami megegyezik Rakonczai Beáta 2006-os országos csúcsával, a félmaratoni távon tavasszal 1:10:24-es idővel nyert nemzetközi versenyt Lengyelországban, sokszor olimpikonok előtt ér célba.

„Nagyon későn kezdtem futni, a koronavírus-járvány idején. Ezért is vagyok annyira boldog, hogy már most ilyen eredményeket érek el. Az álmaim? Európa-bajnoki dobogó, olimpiai döntő és később a maratoni futásban kiteljesedni – Zsolti szerint még messze nem értem el a határaimat, és én hiszek neki.”

A pár 2024 őszén összeházasodott Debrecenben, a közös élet mellett közös sport­álmokat is dédelget. Jebet már magyar klub színeiben versenyez, neve mellett rendre megjelenik a Debrecen felirat, így minden győzelme reklám az országnak és a városnak. „Itt élek Magyarországon, itt szeretnék családot alapítani. Az álmom egy közös gyerek Zsoltival – de előtte még egy olimpiai döntő!”

Az egyetemes atlétikában egyre gyakoribb, hogy egy ország a honosítás eszközével él. Jó példa erre a kubai hármasugrók esete, akik közül a legjobbak portugál és olasz színekben érnek el világraszóló sikereket. Ugyanakkor ritka, hogy egy ilyen szintű sportoló valóban otthonra találjon. Kettejük története ezért több mint sport – szerelem, ami új lendületet adhat a magyar atlétikának. Most már csak a „papírmunka” hiányzik hozzá, az állampolgárság.