Böndör Márton már elhiszi, hogy 570-es rúdugró

A győriek atlétája másfél hete 545 centiméteres egyéni csúccsal érkezett Madridba, a Királyi Palota melletti téren rendezett versenyen viszont minden várakozást felülmúlóan szerepelt, előbb 560, majd 570 centire javította saját legjobbját, és ezzel olyan magasságba jutott, melyen legutóbb az országos csúcstartó (592 cm), világbajnoki ezüstérmes (1991, Tokió) Bagyula István járt, aki 1999 februárjában ugrott utoljára 570-et.

„Most már tudok magamra úgy gondolni, mint egy 570-es ugróra, de előtte nagyon furcsa volt ebbe belegondolni. Főleg úgy, hogy már a magyar csúcshoz és a világbajnoki szinthez (582) is kezdek közeledni” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának Böndör Márton.

A 23 éves sportoló és edzője – egyben testvére –, Böndör Dániel elárulták, hogy a kiemelkedő eredmény után nem változtattak radikálisan az edzésmunkán, a technikába nem nyúltak bele, ugyanakkor kisebb módosításokat hozott magával a madridi ugrás. Ilyen, hogy a korábbinál magasabbra rakják a lécet a tréningeken. Böndör Dániel hozzátette: eddig nem tervezték, de most megpróbálják 16 lépésről 18 lépésre növelni öccse rohamát, hogy még nagyobb sebességet tudjon elérni az ugrás előtt.

Abban egyetértettek, hogy a 25 centis javítás nem kis részben a – győri egyesület által biztosított – új rudaknak köszönhető, amelyek a korábbiaknál sokkal jobban illenek Márton technikájához. Böndör Márton legközelebb az universiadén szerepel július végén, majd a magyar bajnokságon és az augusztus 12-én sorra kerülő Gyulai István Memorialon. Mint mondta, ez utóbbi viadalt már nagyon várja, mert együtt szerepelhet a szakág jelenlegi legjobbjaival, így a világcsúcstartó Armand Duplantisszal is.

„Már nemcsak a napokat, hanem az órákat is számolom a Gyulai Memorialig. Három vagy négy hatméteres ugró is lesz itt. Szerintem majd az államat kell felkaparni a földről, amikor nézem őket. Nagyon örülök, hogy velük versenyezhetek” – mondta viccesen Böndör Márton, aki azt is megjegyezte, hogy a szeptemberi világbajnokságon való szereplést nem engedte el, és úgy érzi, jövőre Bagyula István országos csúcsának a közelébe is eljuthat.