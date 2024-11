Krizsán Xénia és Halász Bence az év legjobb atlétája

BUDAPEST EGYETLEN FELHŐKARCOLÓJÁBAN, a MOL Campuson került sor a Magyar Atlétikai Szövetség hagyományos évzáró gálájára, amelyen a 2024-ben legjobb teljesítményt nyújtó sportolókat díjazták. Az esemény a 143 méter magas építmény tetején vette kezdetét, ahol a versenyzők elegáns öltözetben, a város fényeivel a háttérben pózolhattak a kameráknak.

Nem sokkal ezután következett az elismerések átadása, közben felelevenítve legjobbjaink idei szereplését. Az év férfi atlétája most sem nem lehetett más, mint Halász Bence, aki 2018, 2019, 2020, 2022 és 2023 után hatodszor nyerte meg ezt a díjat. A Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetője a párizsi olimpián és a római Európa-bajnokságon is ezüstérmes lett. A magyar atlétika állócsillaga hat éremnél jár a nagy világversenyeken, reméljük, hamarosan a legfényesebb medálból is jut neki egy-kettő!

Nem ő volt az egyetlen, aki Németh Zsolt és Németh László tanítványai közül díjjal térhetett haza. Az év junior női atlétája ugyanis az idei U20-as vb-n bronzérmes Viszkeleti Villő lett.

Gyulai Miklós és Pars Krisztián (Fotó: Koncz Márton)

Krizsán Xénia 2021 és 2023 után részesült ismét az év női atlétája az elismerésben. Párizsban hetedik lett a kétnapos pontgyűjtésben az MTK Budapest hétpróbázója. Szabó Dezső tanítványának kimondott célja volt, hogy a legjobb nyolcban végezzen, ez sikerült neki, így harmadik olimpiáját már elégedetten zárhatta.

A díjazottak között volt az immár kétszeres paralimpiai bajnok Ekler Luca is, aki amellett, hogy távolugrásban címet védett, 400 méteren ezüstérmes lett a T38-as kategóriában. Ha ez nem lenne elég, a májusban Japánban megrendezett vb-n kétszer állhatott fel a dobogó felső fokára (távolugrás és 100 méter). Lenyűgöző teljesítményével évek óta inspirálja nemcsak az itthoni sportközeget, hanem a teljes magyar társadalmat.

Ugyanígy tett az elmúlt több mint két évtizedben Pars Krisztián is. A 2012-es londoni olimpián győztes kalapácsvetőt a pénteken megjelentek hatalmas vastaps kíséretében búcsúztatták el.

KRIZSÁN Xénia, az év női atlétája: – Nagyon jó érzés, hogy ismét megkaptam ezt a díjat. Örülök neki, mert ez egy jó visszajelzés, hogy az évem sikeres volt. Jó egy kicsit kizökkenni a hétköznapokból, összegyűlt az atlétika apraja-nagyja, jó néha kiöltözni szép ruhába. Megható pillanat volt, amikor Pars Krisztiánt búcsúztattuk. Jó érzés ennek a közösségnek a tagja lenni. HALÁSZ Bence, az év férfi atlétája: – Az érmek mellett jó visszajelzésnek tartom, hogy a szövetség vezetői is elismerik a munkámat és annak az eredményét. Ezekre szükség van egy sportoló életében, és ezért nagyon hálás vagyok érte, a jövőben is meg fogok tenni mindent az edzéseken, hogy minél több hasonló címet begyűjthessek. Jövőre szeretném azt a szintet elérni, hogy ne csak a világversenyeken legyen meg a 80 méter, de ez több összetevős dolog. VÉLEMÉNYEK