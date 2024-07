16 magyar atléta már készülhet a párizsi olimpiára

NÜANSZOK DÖNTÖTTEK siker és kudarc között abban az óriási versenyben, ami a XXXIII. nyári olimpiai játékokra való kijutásért zajlott. A legtöbb versenyszámban június 30-cal bezárólag az elmúlt egy év eredményei számítottak, ezért a hétvégi nemzeti bajnokságok – így a Budapesten megrendezett magyar is – extra izgalmakat tartogattak.

Bánhidi-Farkas Petra számos alkalommal volt a vonal rossz oldalán karrierjében, ám most hétvégi 660 centis ugrásával megszerzett bajnoki címének is köszönhetően sikerült megcsípnie a 32., utolsó kijutást érő pozíciót távolugrásban. Szintén ennyire „kicentizte” Kerekes Gréta is, aki a 40. helyen végezve készülhet élete legnagyobb megméretésére. Ha a gyalogló Madarász Viktória egy ponttal kevesebbet szerez, akkor azzal már kiesett volna a 48-ból. A kalapácsvető Gyurátz Réka a 29. lett, szombathelyi csapattársai közül a férfiak ranglistáján Rába Dániel a férfiak pont a 32. helyen zárt, megelőzve Varga Donátot, aki még az előtte állók visszalépésében reménykedhet.

Hasonlóképp tehet Wagner-Gyürkés Viktória (5000 méter), Mátó Sára (400 m gát) és Venyercsán Bence (20 km gyaloglás), nekik is érdemes lesz kivárni a július 8-át, mielőtt nekiállnak búslakodni, mert ők is csak egy-két helyezésre vannak a kvótától.

A kvalifikációs ranglista mellett egy nagyon erős szint teljesítésével lehetett még kvótához jutni. Három olyan atlétánk volt, aki ily módon jutott ki Párizsba: Kozák Luca, Halász Bence és Molnár Attila. Szintén lesz magyar csapat a maratoni gyalogló vegyes váltóban is, köszönhetően Récsei Rita és Venyercsán Bence áprilisban, a gyalogló csapat-vb-n elért eredményének.

A jelenlegi 16-os létszám azt jelenti, hogy kettővel kevesebb magyar atléta utazhat az olimpiára, mint amennyi a három évvel ezelőtti tokiói ötkarikás játékokon részt vett.

AZ OLIMPIAI KVÓTÁS MAGYAR ATLÉTÁK NÉVSORA

Férfiak. Molnár Attila (400 méter), Halász Bence (kalapács), Rába Dániel (kalapács), Helebrandt Máté (20 km gyaloglás). Nők. Takács Boglárka (100 és 200 méter), Kozák Luca (100 m gát), Kerekes Gréta (100 m gát), Klekner Hanga (rúd), Bánhidi-Farkas Petra (távol), Gyurátz Réka (kalapács), Récsei Rita (20 km gyaloglás), Madarász Viktória (20 km gyaloglás), Krizsán Xénia (hétpróba), Nemes Rita (hétpróba). Maratoni gyalogló vegyes váltó