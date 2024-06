Halász Bence teljessé tenné az éremkollekcióját

A leginkább éremesélyes magyar sportoló a pénteken kezdődő római atlétikai Európa-bajnokságon a kalapácsvető Halász Bence, aki az előző hat felnőttvilágverseny közül négyen állt a dobogón, kontinensbajnokságon kétszer: 2018-ban Berlinben a harmadik, 2022-ben Münchenben a második fokán.

„Az érem ezúttal is benne van a pakliban, de helyén kell kezelni ezt az ­Eb-t, mert szokatlanul korán rendezik – mondta lapunknak a Dobó SE 26 éves atlétája. – Ez leginkább az eddigi dobásokon, a métereken látszik, június elején ugyanis senki sem az az évi legjobb teljesítményét nyújtja. Ennek az Eb-nek ez lesz az igazi nehézsége.”

A felkészülést is másképp ütemezték, mint tavaly, amikor mindent a hazai világbajnoksághoz igazítottak edzőivel, Németh Zsolttal és Németh Lászlóval. Az idén úgy kezdtek neki a munkának, hogy Bence augusztus elejére érje el a csúcsformáját, mert 2-án és 4-én kell majd dobókörbe állnia Párizsban. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne szeretne minél jobb teljesítménnyel kirukkolnia a római kontinensviadalon is.

„Nagyon nehéz feladat lesz, de még azt sem zárom ki, hogy teljessé váljon a kollekcióm, azaz a bronz és az ezüst után egy aranyéremmel jövök haza az Eb-ről. A tavalyi világbajnokság előtt is megmutattuk, hogy két-három hét alatt is nagyon sokat lehet javulni, ha az ember célzottan az adott versenyre készül – fogalmazott Halász Bence, akinek jelenleg 77.77 méter az idei legjobbja, amit alig több mint egy hete dobott a budapesti WA ­World Continental Bronze besorolású versenyen. – Időbe telt nekem is realizálni, hogy ez talán nem az az eredmény, amire az ember azt mondja, elég lehet egy Eb előtt, de ne felejtsük el azt sem, tavaly ilyenkor még ettől is le voltam maradva. Persze nem ideális azzal a tudattal kiutazni, hogy tisztában vagyok vele, tudok ennél többet is, ám azért ez az eredmény nem hangzik olyan rosszul sem.”

Halász szerint kivételek mindig voltak, és a világbajnok kanadai Ethan Katzberg személyében most is van, azonban a kalapácsvetés elitjét alapvetően mindig is Európa adta, ezért azon kevés atlétikai versenyszámok közé tartozik, amelyben egy Európa-bajnoki döntő semmivel sem könnyebb, mint egy olimpiai vagy világbajnoki finálé.

77.77-es dobásával Halász az európai ranglista nyolcadik helyén áll, ami csalóka, mert előtte van az orosz Valerij Pronkin (81.53) és a fehérorosz Aljakszandr Simanovics (80.11) is, akik a két ország eltiltása miatt nem indulhatnak az Eb-n.

„Egy Európa-bajnokságra nem lehet úgy elmenni, hogy lesz, ami lesz – tette hozzá. – Szerencsére az idén elkerültek a sérülések és a betegségek, jó erőben vagyok, igaz, formába hozás még nem volt, csak egy kevés, most, Tatán. Az idén a mezőnyből talán még senkinek sem volt olyan versenye, amelyen igazán jó lett volna. Az ukrán Kohan dobott nyolcvan méter felett többször is, és én a lengyel Pawel Fajdeket sem írnám le soha. Nem tudom, a teljesítményem mire lesz elég, de ha június elején hozom a hetvenkilenc-nyolcvan méter körüli eredményt, azzal már emelt fővel lehet hazajönni.”

A férfi kalapácsvetés selejtezőjét szombat délelőtt rendezik a római Olimpiai Stadionban, a finálét pedig vasárnap este kilenc után.