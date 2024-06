Atlétika: nem volt kiemelkedő Eb-nk, de azért nem vallottunk szégyent

A váltódöntőt nem lehetett jobban megoldani, nem tudtunk kevesebbet futni, mert kerülgetni kellett, teljesen más a helyzet, ha tiszták a váltásaink, de ez az ára annak, ha a csapat az elején hátra kerül. Az emberi terhelhetőség szinte végtelen, a következő futásba is mindig beleadok mindent, így tudtam négyszer egymás után teljes erőbedobással futni – az utolsóra pedig már úgy voltam vele, ha eddig is beleadtam apait-anyait, miért ne tennék most is így? Az ember hiába fáradt fizikailag, ha eldördül a rajtpisztoly, az egész elillan.