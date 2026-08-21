Nemzeti Sportrádió

Olvasóinknál az Arsenal az angol bajnoki cím fő várományosa a Liverpoolt megelőzve

B. A. P.B. A. P.
2026.08.21. 10:41
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Olvasóink szerint az Arsenal lesz az angol bajnok (Fotó: Getty Images)
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Liverpool Arsenal angol labdarúgás Opta
Pénteken kezdődik az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2026–2027-es idénye. Olvasóinkat arra kértük, szavazzanak, melyik csapat nyeri a bajnokságot. Mutatjuk az eredményeket!

Csütörtökön megírtuk, hogy az Opta szerint a címvédő Arsenal a PL esélyese. Az „ágyúsok” végső győzelmére 38 százalékot mért, a Manchester City elsőségére 20-at, a Liverpooléra pedig 6.2-t.

Cikkünkben kikértük olvasóink véleményét is. Olvasóinknál is az Arsenal végzett az élet a szavazatok 51 százalékával, a második helyre a Liverpool (25 százalék), a harmadikra pedig a Manchester United (11 százalék) fért fel. Az olvasói szavazáson csak négy százalék tippelt a Manchester City bajnoki címére.

 

 


 

Liverpool Arsenal angol labdarúgás Opta
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