Nemzeti Sportrádió

Sprinthétvégével búcsúzik az F1-től a Holland Nagydíj

ZSOLDOS BARNAZSOLDOS BARNA
2026.08.21. 11:23
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Hiába a rendszeres telt ház, állami támogatás nélkül Zandvoort nem tudta megvetni a lábát a menetrendben (Fotó: AFP)
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F1 Holland Nagydíj Zandvoort
Nagy durranásnak indult, ám végül hamar véget ér a Holland Nagydíj 21. századi F1-es fejezete, állami vagy önkormányzati támogatás nélkül ugyanis a rendezési jogdíj szinte kigazdálkodhatatlan. Zandvoort sprinthétvégével búcsúzik.

Max Verstappen tinédzserként üstökösként robbant be a Formula–1-be 2015-ben, és miután az azt követő évben már futamot is nyert, Hollandiában eluralkodott a rajongói láz. Nem csoda, hogy helyi vállalkozók rögtön azon kezdték törni a fejüket, az 1985 óta tartó szünet után miként tudnák visszacsábítani az ország ikonikus pályájára, Zandvoortba az F1-et, miközben a sportág irányítói is szerették volna meglovagolni az új „narancshullámot”. 

A hollandok nehéz helyzetben voltak, mert az állam nem látott, és a mai napig nem lát akkora fantáziát a projektben, hogy pénzügyileg támogassa, így szponzorok és befektetők segítségével kellett előkeríteni az évről évre egyre magasabb rendezési jogdíj összegét. A csomag azonban néhány éven belül így is összeállt, és bár a 2020-as céldátumot elsöpörte a Covid-járvány, egy évvel később megvalósult a nagy visszatérés. Az eseményt eleve óriási érdeklődés övezte, és még a szerencse is a rendezőkre mosolygott, hiszen Verstappen 2021-től harcolt rendszeresen győzelmekért, bajnoki címekért. 

Az első három versenyt a helyi hős nyerte meg, és az emelkedett pillanatokban úgy tűnt, ennél tökéletesebben nem is alakulhatnának a dolgok, ám hiába a rendszeres telt ház, a sikeres rendezés és a fiesztahangulat, a rendezéshez szükséges pénzt már egyre nehezebb volt összekalapozni. A szervezők aztán nem tehettek mást, mint állami támogatás híján szép lassan „beletörődtek a vereségbe”, és mivel nem tudtak új szerződést kicsikarni, belátható ideig az idei lesz az utolsó F1-es nagydíj Zandvoortban.

A különleges tengerparti helyszín egyfajta búcsúajándékként 2026-ban sprinthétvégét kap, ami azért fura kissé, mert amennyire élvezetes vezetni a döntött kanyarokkal és izgalmas szakaszokkal megtűzdelt 4259 méteres pályán, annyira nehéz rajta előzni. Emiatt nem jelentene különösebb meglepetést, ha a sprintfutam sorrendje már az első körben kialakulna, de azért ne írjuk le előre az eseményt.

A rajongók a hosszú nyári szünet után így is, úgy is kiéhezve várják a nagydíjat, ráadásul bízhatunk a szoros küzdelemben, hiszen az első félév végére kezdett összerázódni az élmezőny. Beszédes statisztika, hogy a legutóbbi öt verseny öt különböző pilóta és három különböző csapat (Mercedes, Ferrari, McLaren) győzelmét hozta, és az eddig nyeretlen Red Bull-lal Verstappen is bezsebelt három dobogós helyezést. Szerencsére tehát nehéz jósolni az esélyeket illetően, hiszen a Mercedes eddig minden helyszínen erős volt, a Ferrari pedig bárhol megvillanhat, míg a McLaren a hasonlóan kanyargós Hungaroringen mutatott lehengerlő tempót.

A gőzerővel zajló fejlesztési verseny is rendre befolyásolja az erősorrendet, tehát egyelőre sötétben tapogatózunk atekintetben, Zandvoortban melyik topcsapatnak jöhet ki leginkább a lépés. Újdonságok bevetése Hollandiában is várható, ám az egyetlen szabadedzés miatt nem biztos, hogy ezeket megfelelően tudják optimalizálni. Az Északi-tenger partján ráadásul az eső is bármikor rákezdhet, vagyis számos bizonytalan tényező lehet hatással az élmezőny küzdelmére.

Akárhogy is, az ötvenpontos vb-előny tudatában Kimi Antonelli érkezhetett meg a legnyugodtabban Hollandiába, és az olasz tinédzser akár már arra is gondolhat, hogy felesleges kockázatvállalás helyett megpróbálja beosztani ezt a különbséget. Nyilván, ha az idény második fejében a feje tetejére áll a világ, nehezebb dolga lesz, ám Zandvoortban e tekintetben is tisztul majd a kép.

36. HOLLAND NAGYDÍJ
AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
1. szabadedzés12.30–13.30
Sprintidőmérő16.30–17.14
AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
Sprintfutam12.00
Időmérő16.00–17.00
AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00

Az egyéni vb élmezőnye 11 nagydíj után
1. Antonelli 219 pont
2. Hamilton 169
3. Russell 160
4. Leclerc 138
5. Norris 128

A konstruktőri vb élmezőnye 11 nagydíj után
1. Mercedes 379 pont
2. Ferrari 307
3. McLaren 220
4. Red Bull 177
5. Racing Bulls 66

F1 Holland Nagydíj Zandvoort
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