Sprinthétvégével búcsúzik az F1-től a Holland Nagydíj
Max Verstappen tinédzserként üstökösként robbant be a Formula–1-be 2015-ben, és miután az azt követő évben már futamot is nyert, Hollandiában eluralkodott a rajongói láz. Nem csoda, hogy helyi vállalkozók rögtön azon kezdték törni a fejüket, az 1985 óta tartó szünet után miként tudnák visszacsábítani az ország ikonikus pályájára, Zandvoortba az F1-et, miközben a sportág irányítói is szerették volna meglovagolni az új „narancshullámot”.
A hollandok nehéz helyzetben voltak, mert az állam nem látott, és a mai napig nem lát akkora fantáziát a projektben, hogy pénzügyileg támogassa, így szponzorok és befektetők segítségével kellett előkeríteni az évről évre egyre magasabb rendezési jogdíj összegét. A csomag azonban néhány éven belül így is összeállt, és bár a 2020-as céldátumot elsöpörte a Covid-járvány, egy évvel később megvalósult a nagy visszatérés. Az eseményt eleve óriási érdeklődés övezte, és még a szerencse is a rendezőkre mosolygott, hiszen Verstappen 2021-től harcolt rendszeresen győzelmekért, bajnoki címekért.
Az első három versenyt a helyi hős nyerte meg, és az emelkedett pillanatokban úgy tűnt, ennél tökéletesebben nem is alakulhatnának a dolgok, ám hiába a rendszeres telt ház, a sikeres rendezés és a fiesztahangulat, a rendezéshez szükséges pénzt már egyre nehezebb volt összekalapozni. A szervezők aztán nem tehettek mást, mint állami támogatás híján szép lassan „beletörődtek a vereségbe”, és mivel nem tudtak új szerződést kicsikarni, belátható ideig az idei lesz az utolsó F1-es nagydíj Zandvoortban.
A különleges tengerparti helyszín egyfajta búcsúajándékként 2026-ban sprinthétvégét kap, ami azért fura kissé, mert amennyire élvezetes vezetni a döntött kanyarokkal és izgalmas szakaszokkal megtűzdelt 4259 méteres pályán, annyira nehéz rajta előzni. Emiatt nem jelentene különösebb meglepetést, ha a sprintfutam sorrendje már az első körben kialakulna, de azért ne írjuk le előre az eseményt.
A rajongók a hosszú nyári szünet után így is, úgy is kiéhezve várják a nagydíjat, ráadásul bízhatunk a szoros küzdelemben, hiszen az első félév végére kezdett összerázódni az élmezőny. Beszédes statisztika, hogy a legutóbbi öt verseny öt különböző pilóta és három különböző csapat (Mercedes, Ferrari, McLaren) győzelmét hozta, és az eddig nyeretlen Red Bull-lal Verstappen is bezsebelt három dobogós helyezést. Szerencsére tehát nehéz jósolni az esélyeket illetően, hiszen a Mercedes eddig minden helyszínen erős volt, a Ferrari pedig bárhol megvillanhat, míg a McLaren a hasonlóan kanyargós Hungaroringen mutatott lehengerlő tempót.
A gőzerővel zajló fejlesztési verseny is rendre befolyásolja az erősorrendet, tehát egyelőre sötétben tapogatózunk atekintetben, Zandvoortban melyik topcsapatnak jöhet ki leginkább a lépés. Újdonságok bevetése Hollandiában is várható, ám az egyetlen szabadedzés miatt nem biztos, hogy ezeket megfelelően tudják optimalizálni. Az Északi-tenger partján ráadásul az eső is bármikor rákezdhet, vagyis számos bizonytalan tényező lehet hatással az élmezőny küzdelmére.
Akárhogy is, az ötvenpontos vb-előny tudatában Kimi Antonelli érkezhetett meg a legnyugodtabban Hollandiába, és az olasz tinédzser akár már arra is gondolhat, hogy felesleges kockázatvállalás helyett megpróbálja beosztani ezt a különbséget. Nyilván, ha az idény második fejében a feje tetejére áll a világ, nehezebb dolga lesz, ám Zandvoortban e tekintetben is tisztul majd a kép.
|36. HOLLAND NAGYDÍJ
|AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|12.30–13.30
|Sprintidőmérő
|16.30–17.14
|AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
|Sprintfutam
|12.00
|Időmérő
|16.00–17.00
|AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
|A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00
Az egyéni vb élmezőnye 11 nagydíj után
1. Antonelli 219 pont
2. Hamilton 169
3. Russell 160
4. Leclerc 138
5. Norris 128
A konstruktőri vb élmezőnye 11 nagydíj után
1. Mercedes 379 pont
2. Ferrari 307
3. McLaren 220
4. Red Bull 177
5. Racing Bulls 66