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Visszavágta a támadásokat, megtartotta harmadik helyét a Szuflán

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
2026.08.21. 12:44
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Címkék
ultrafutás futás terepfutás Mészáros Tamás
Mészáros Tamás 04:19:00 órás idővel harmadik lett a Szufla futófesztivál 52 kilométeres távján.

Tóth János és Erős Tibor mögött harmadik helyen ért be a célba a Szufla futófesztivál ötvenkét kilométeres távján. Elégedett?

Előzetesen a rajtlistán láttam Tóth János és egy-két remek futó nevét, ráadásul mindig van „sötét ló" is a versenyeken, szóval, nagyjából a harmadik helyre pozicionáltam magam – mondta a Csupasportnak Mészáros Tamás, aki 04:19:00 órás idővel harmadik lett a Szufla futófesztivál 52 kilométeres távján. – Reggel, a rajt előtt szembesültem azzal, hogy Erős Tibor is ott lesz a versenyen. Nos, ekkor vettem egy nagy levegőt… Meglepődtem, mert ő nem igazán szokott terepfutóversenyeken részt venni. Az eredményhirdetés után egy jót beszélgettünk egymással. Mondhatnám, hogy a többi futó nagy bánatára volt ott a Szuflán, de a viccet félretéve, jó volt látni és találkozni vele, hiszen legendás sportoló. Összességében elégedett vagyok a harmadik hellyel, mindent megtettem, hogy sikerüljön.

Milyen volt a verseny?

A rajtot követően Tóth János és Erős Tibor elhúzott, én nem mentem velük, igyekeztem a saját tempómban haladni előre. Aztán a harmadik körben Szarvas Gábor a semmiből ott termett mellettem. Tempót váltottam, minden egy lapra feltéve mentem előre, úgy voltam vele, vagy lerázom, vagy kiszúrok magammal. Szerencsére sikerült ellépnem, de Csengő István még a végén igencsak megközelített, így nagyon meg kellett nyomnom a hajrát. Izgalmas versenyen vagyok túl, nem unatkoztam, és örülök, hogy megtartottam a harmadik helyet. Az időjárás? Meleg volt, de nem panaszkodhatunk, a hűtésnek és jegelésnek hála minden nehézséget megoldottunk.

 

 

 

Gondolom, akad még kihívás az idén: mire készül éppen?

A következő hétvégén a Daráló következik az edelényi kastélyszigeten, a Szufla pedig remek felkészülés volt erre a kihívásra. Ez az évem a spontán döntésekről szól a versenyzés terén, most sincs sok minden tervben, de biztos, hogy várnak rám komoly, izgalmas és nehéz kihívások. 

 

 


 

 

ultrafutás futás terepfutás Mészáros Tamás
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