Nemzeti Sportrádió

F1, Holland Nagydíj, szabadedzés

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.08.21. 12:18
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Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Holland Nagydíj Formula–1
Véget ért a nyári szünet, folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság: a 12. állomás Zandvoort, ahol a 36. és jelen állás szerint az utolsó Holland Nagydíjat rendezik. A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli 50 pont előnnyel érkezett meg az év negyedik sprinthétvégéjére, amelyen az időjárás is fontos szerepet kaphat. A mezőny nem lesz teljes: Isack Hadjar sérülés miatt nem tud rajthoz állni, helyét Liam Lawson vette át, miközben Cundoda Juki visszatért. Arról, hogy miként alakul a nyitány, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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36. HOLLAND NAGYDÍJ
AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
1. szabadedzés12.30–13.30
Sprintidőmérő16.30–17.14
AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
Sprintfutam12.00
Időmérő16.00–17.00
AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00

 

 

szabadedzés F1 Holland Nagydíj Formula–1
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