F1, Holland Nagydíj, szabadedzés

Véget ért a nyári szünet, folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság: a 12. állomás Zandvoort, ahol a 36. és jelen állás szerint az utolsó Holland Nagydíjat rendezik. A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli 50 pont előnnyel érkezett meg az év negyedik sprinthétvégéjére, amelyen az időjárás is fontos szerepet kaphat. A mezőny nem lesz teljes: Isack Hadjar sérülés miatt nem tud rajthoz állni, helyét Liam Lawson vette át, miközben Cundoda Juki visszatért. Arról, hogy miként alakul a nyitány, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

.. 36. HOLLAND NAGYDÍJ AUGUSZTUS 21., PÉNTEK 1. szabadedzés 12.30–13.30 Sprintidőmérő 16.30–17.14 AUGUSZTUS 22., SZOMBAT Sprintfutam 12.00 Időmérő 16.00–17.00 AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Olasz Nagydíj, Monza szeptember 6., 15.00 Spanyol Nagydíj, Madrid szeptember 13., 15.00 Azeri Nagydíj, Baki szeptember 26., 13.00