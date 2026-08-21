F1, Holland Nagydíj, szabadedzés
Véget ért a nyári szünet, folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság: a 12. állomás Zandvoort, ahol a 36. és jelen állás szerint az utolsó Holland Nagydíjat rendezik. A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli 50 pont előnnyel érkezett meg az év negyedik sprinthétvégéjére, amelyen az időjárás is fontos szerepet kaphat. A mezőny nem lesz teljes: Isack Hadjar sérülés miatt nem tud rajthoz állni, helyét Liam Lawson vette át, miközben Cundoda Juki visszatért. Arról, hogy miként alakul a nyitány, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
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|36. HOLLAND NAGYDÍJ
|AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|12.30–13.30
|Sprintidőmérő
|16.30–17.14
|AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
|Sprintfutam
|12.00
|Időmérő
|16.00–17.00
|AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
|A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00
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