Nemzeti Sportrádió

Szabadidősport: Győrtől Budapestig tartó, összefüggő kerékpárút-hálózatot terveznek

V. J./MTIV. J./MTI
2026.08.21. 11:22
Illusztráció: Getty Images
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kerékpár szabadidősport kerékpárút
Győrtől Budapestig tartó, összefüggő kerékpárút-hálózat tervéről posztolt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter pénteken, aki bejelentette: egy Komárom-Esztergom megyei szakaszt biztonságosabbá tesznek a következő években.

Új nyomvonallal tervezik kiváltani az Eurovelo 6-hálózat Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszát. A távlati terv az, hogy Győrtől Budapestig végig összefüggő útvonalon lehessen majd haladni, ennek részeként a következő években Komárom és Esztergom között jön létre közvetlen kerékpárút. Az építkezés 2028-ban indulhat el – közölte Facebook-oldalán Vitézy Dávid.

Az EuroVelo-kerékpárútvonalak a teljes kontinenst behálózzák, és céljuk, hogy megteremtsék a magas színvonalú kerékpáros turizmus feltételeit. Emellett több helyen olyan gerincútként működnek, amelyet nemcsak turisták és kikapcsolódni vágyók, hanem a munkába vagy iskolába kerékpározók is használnak – emlékeztett bejegyzésében a tárcavezető.

 

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