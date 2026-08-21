Szabadidősport: Győrtől Budapestig tartó, összefüggő kerékpárút-hálózatot terveznek

Új nyomvonallal tervezik kiváltani az Eurovelo 6-hálózat Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszát. A távlati terv az, hogy Győrtől Budapestig végig összefüggő útvonalon lehessen majd haladni, ennek részeként a következő években Komárom és Esztergom között jön létre közvetlen kerékpárút. Az építkezés 2028-ban indulhat el – közölte Facebook-oldalán Vitézy Dávid.

Az EuroVelo-kerékpárútvonalak a teljes kontinenst behálózzák, és céljuk, hogy megteremtsék a magas színvonalú kerékpáros turizmus feltételeit. Emellett több helyen olyan gerincútként működnek, amelyet nemcsak turisták és kikapcsolódni vágyók, hanem a munkába vagy iskolába kerékpározók is használnak – emlékeztett bejegyzésében a tárcavezető.