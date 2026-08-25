Savinho a Tottenham Hotspur játékosa – hivatalos

A brazil szélső két idény után hagyja ott a manchesteri együttest a „sarkantyúsok” kedvéért, akik a vonatkozó sajtóhírek szerint 75 millió fontot, valamint bónuszokban további tízmilliót fizetnek a játékosért. Savinho szerződésének hosszát a klub nem közölte.

A 22 éves játékos 84 tétmeccsen hét gólt szerzett és 16 gólpasszt adott a City-ben, amely története legdrágábban eladott játékosaként vált meg tőle.