Nemzeti Sportrádió

Savinho a Tottenham Hotspur játékosa – hivatalos

M. B.M. B.
2026.08.25. 11:36
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Fotó: tottenhamhotspur.com
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Savinho Tottenham Hotspur Manchester City
Az angol élvonalban (Premier League) érdekelt Tottenham Hotspur a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette a Manchester Citytől Savinhót.

A brazil szélső két idény után hagyja ott a manchesteri együttest a „sarkantyúsok” kedvéért, akik a vonatkozó sajtóhírek szerint 75 millió fontot, valamint bónuszokban további tízmilliót fizetnek a játékosért. Savinho szerződésének hosszát a klub nem közölte.

A 22 éves játékos 84 tétmeccsen hét gólt szerzett és 16 gólpasszt adott a City-ben, amely története legdrágábban eladott játékosaként vált meg tőle.

 

 

Savinho Tottenham Hotspur Manchester City
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