Szoboszlai Dominik trófeával búcsúztatná Mohamed Szalahot

Vége a pihenőnek, a hétvégén a legtöbb elit ligás csapat, így a Liverpool FC számára is kezdetét veszi az idény befejező szakasza. A következő másfél-két hónap kritikusan fontos lesz több kulcsjátékos, Arne Slot menedzser és a klub egészének szempontjából. Ha ugyanis nem sikerül trófeát szerezni az FA-kupában vagy a Bajnokok Ligájában, vagy BL-indulást érő helyen végezni a Premier League-ben, a holland edző második éve egyértelműen kudarcnak minősíthető.

A „vörösök” szombaton bele is csapnak a középébe, a Manchester Cityhez utaznak az FA-kupa negyeddöntőjében. Figyelembe véve, hogy a továbbjutás egy mérkőzésen dől el, nincs értelme tartalékolni az erővel, az összeszokottabb, az idényben eddig jobban szereplő, friss Ligakupa-győztes City legyőzése ugyanakkor bravúrral érne fel. Arne Slot felé az első kérdések a pénteki sajtótájékoztatón mégsem a közelgő összecsapással voltak kapcsolatosak, hanem Mohamed ­Szalahról szóltak, aki a válogatott szünet kezdetén tette közzé, hogy az idény végén távozik a csapattól.

„Elképzelhető, hogy a játékosoknak extra motivációt ad Szalah bejelentése, de szerintem őt ez nem igazán befolyásolja – mondta Arne Slot az egyiptomi támadóról. – Az elmúlt nyolc-kilenc évben mindent megtett a klubért, a maximalizmusa nem változott. Láttam róla egy csodálatos fotót, amelyen a Liverpoollal nyert trófeák és egyéni díjak körében látható, remélem, a gyűjteményhez az idény végén még hozzáadhat kettőt. Ami az egészségi állapotát illeti, játékra kész. Együtt edzett a csapattal csütörtökön és pénteken, számíthatok rá a Manchester City ellen. Az előző évadokban látott formája nagy segítség lenne az idei hajrában.”

A holland szakember elárulta, hogy Alisson Becker még nem épült fel, a brazil kapus várhatóan a PSG elleni BL-negyeddöntős párharcban sem lesz bevethető, csak az idény vége felé térhet vissza. Alexander Isak 101 nap kihagyás után bekapcsolódott az edzésekbe, de túl korai lenne neki a City elleni párharc, Jeremie Frimpong pedig nem bírja még jól a sorozatterhelést, kérdés, mennyire lehet vele számolni. A holland futballista esetleges kiesése hatással lehet Szoboszlai Dominikra is, akit Arne Slot kényszerűségből többször játszatott már az idény során jobbhátvédként. A magyar középpályás a Football for Chance nevű jótékonysági eseményen az ITV-nek nyilatkozott.

„Úgy gondolom, hogy a teljes idény szempontjából a mostani lehet a legjobb vagy a legrosszabb hét – mondta Szoboszlai Dominik. – A Manchester City elleni egymérkőzéses párharc után szerdán már Párizsban játszunk, aztán még a Fulham elleni hazai bajnoki is lényeges, mert szükségünk van a pontokra a Premier League-ben. Úgyhogy tényleg fontos egy vagy inkább két hét vár ránk. Ami Mohamed Szalahot illeti, nagyon hiányzik majd, de szerintem ezt ő is tudja. Közel állunk egymáshoz, jó barátok vagyunk. Jó lenne együtt még egy trófeát nyernünk, leginkább a Bajnokok Ligáját.”

A Football for Chance rendezvényen ott volt a Liverpool korábbi védője, a visszavonulása óta televíziós szakértőként is dolgozó Jamie Carragher, aki hízelgően vélekedett Szoboszlairól: „Nagyszerűen teljesít, szerintem már most oda lehet ítélni neki az idény legjobbja címet a Liverpoolban. Egyébként még van idő arra, hogy a Liverpool emlékezetessé tegye ezt az évadot is.”