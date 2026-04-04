FA-kupa: Szoboszlai és Kerkez is kezd Haalandék ellen – így állnak fel a csapatok

ANGOL FA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Manchester City–Liverpool FC – élőben az NSO-n!

Manchester, Etihad Stadion, 13.45 (Tv: Spíler1). Vezeti: Michael Oliver

Manchester City: Trafford – Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – Rodrí, Bernardo Silva – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland. Menedzser: Josep Guardiola

Liverpool: Mamardasvili – Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot

A Liverpoolból ezúttal kimaradt az argentin középpályás, Alexis Mac Allister, aki helyett Cutris Jones került be a kezdőcsapatba. Viszont mivel a védelembe Ibrahima Konaté és Virgil van Dijk mellé Joe Gomez is bekerült, Szoboszlai Dominiknak nem kell jobbhátvédet játszania, a saját posztján, a középpályán szerepelhet. A balhátvéd Kerkez Milos lesz.

A Manchester Cityben az FA-kupa korábbi fordulóihoz hasonlóan ezúttal is a második számú kapus, James Trafford véd, míg Gianluigi Donnarumma a kispadon ül. Ellentétben a Liverpool első számú kapusával, a brazil Alissonnal, akit a sérülése miatt nem neveztek a vendégek. A Liverpoolban Giorgi Mamardasvili áll a kapuban, a cserepadon pedig Freddie Woodman foglal helyet (Pécsi Ármint nem nevezték a meccsre).