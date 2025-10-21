Nemzeti Sportrádió

Bukovszky Anna: Csak apróságokon kell javítani

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
Vágólapra másolva!
2025.10.21. 10:36
null
Bukovszky Anna szerint már csak apróságokat kell kijavítani, hogy sikeres legyen a női kézilabda-válogatott (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
női kézilabda Bukovszky Anna magyar női kézilabda-válogatott
Tizenegy góllal győzött a magyar női kézilabda-válogatott a csehek elleni Eurokupa-mérkőzésen. A meccsen remeklő Bukovszky Anna a találkozó után elmondta, hogyan áll most a válogatott; a kapus szerint annak ellenére, hogy keveset tudnak együtt készülni a válogatott tagjai, már csak apróságokkal kell foglalkozni a világbajnokság előtt.

„Tényleg csak apróságokról tudok beszélni – jelentette ki Bukovszky Anna, amikor az NSO Tv stábja Prágában arról kérdezte, min kell még javítani a világbajnokság előtt. – Nagyon keveset tudunk együtt készülni, tényleg csak néhány közös edzésünk lesz a vébé kezdéséig, szóval tényleg apróságok, meg nem értések azok, amiket ki kell javítanunk!”

Kapcsolódó tartalom

Klujber Katrin: Nehéz egy világverseny úgy, hogy alig tudsz edzeni

A csapatkapitány azt is elárulta, hol tart most a decemberi világbajnokságra készülő magyar válogatott.

Vámos Petra: Nagyjából ott tartunk a világbajnokság előtt, ahol kell

A csehek ellen vasárnap négy gólig jutó irányító a mentalitásban és a védekezésben is lát javuló tendenciát.

Golovin Vlagyimir: A világbajnokságra már a legjobb formában érkezünk meg

A magyar női kézilabda-válogatott vasárnap magabiztosan győzte le a cseheket.

Stabil magyar védekezés és 11 gólos siker a csehek ellen a női kézilabda Eurokupában

Szemerey Zsófi és Bukovszky Anna is remekelt a magyar kapuban, a törökök után a csehek legyőzése sem jelentett gondot.

 

női kézilabda Bukovszky Anna magyar női kézilabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Klujber Katrin: Nehéz egy világverseny úgy, hogy alig tudsz edzeni

Kézilabda
2 órája

Vámos Petra: Nagyjából ott tartunk a világbajnokság előtt, ahol kell

Kézilabda
5 órája

Golovin Vlagyimir: A világbajnokságra már a legjobb formában érkezünk meg

Kézilabda
Tegnap, 6:57

Stabil magyar védekezés és 11 gólos siker a csehek ellen a női kézilabda Eurokupában

Kézilabda
2025.10.19. 20:33

Golovin Vlagyimir stabilabb védekezést vár a csehek ellen

Kézilabda
2025.10.19. 11:20

Katrine Lunde még nem tudja, mihez kezd a világbajnokság után

Kézilabda
2025.10.17. 12:55

Golovin Vlagyimir a törökök legyőzése után: Hiányzott a kapus és a védelem közötti összhang

Kézilabda
2025.10.17. 09:33

Negyvenhárom gólt lőttünk a törököknek a női kézi Eurokupában

Kézilabda
2025.10.16. 20:29
Ezek is érdekelhetik