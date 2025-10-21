Bukovszky Anna: Csak apróságokon kell javítani

„Tényleg csak apróságokról tudok beszélni – jelentette ki Bukovszky Anna, amikor az NSO Tv stábja Prágában arról kérdezte, min kell még javítani a világbajnokság előtt. – Nagyon keveset tudunk együtt készülni, tényleg csak néhány közös edzésünk lesz a vébé kezdéséig, szóval tényleg apróságok, meg nem értések azok, amiket ki kell javítanunk!”