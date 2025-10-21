Női kézi: hadjáratot indítottak a fehér sortok ellen a dánok

Szokatlan, ámde érthető kéréssel fordultak a Nemzetközi Kézilabda-szövetséghez (IHF) a dánok a női kézilabda-világbajnokság előtt: azt szeretnék elérni, hogy a szervezet szabályban garantálja, hogy a játékosoknak ne kelljen fehér rövidnadrágban pályára lépniük a világversenyen. A jelenlegi szabályok kimondják, hogy minden résztvevő válogatottnak két, egy világos, illetve egy sötét sortos meccsszerelést kell biztosítania, ám előbbi a kézilabdázónők körében nem igazán népszerű, mert átüt rajta a vér – írja honlapján a dán TV2.

„Régóta meg akarjuk változtatni ezt a szabályt, és most hivatalos kérelmet nyújtottunk be az IHF-hez. Mindent megteszünk, hogy a dán válogatott fekete, piros vagy egyéb sötét színű nadrágban játsszon” – mondta Mette Vestergaard, a dán szövetség alelnöke.

Az ügyben a dánokkal szolidaritást vállaltak svéd és norvég kollégáik is.

„Személy szerint nekem ez borzasztóan zavaró és kínos, és a menstruációs ciklust nem tudjuk befolyásolni” – idézi a portál a Győri Audi ETO KC norvég átlövőjét, Veronica Kristiansent, aki januárban adott életet második gyermekének, Odinnak.

Cikkében a TV2 megjegyzi: nem a dánok az elsők, akik ezzel a kéréssel fordulnak a nemzetközi szövetséghez, ám a szervezet még semmit nem tett az ügyben – legalábbis hivatalosan nem – s a 2024-es párizsi olimpián is fehér nadrágban kellett játszania Dániának a norvégok ellen.

„Úgy érezzük, írásba kell foglalni a szabályváltoztatást, mert semmi nem történt az ügyben. Elfogyott a türelmünk, szabályba kell foglalnunk a világos rövidnadrágok kitiltását a versenyekről” – fogalmazott Mette Vestergaard.

A nemzetközi szövetség részéről Adrian Costeiu, a sajtóosztály munkatársa szólalt meg az ügyben, kijelentve, hogy igyekeznek eleget tenni a dánok kérésének.

„A dánok piros, fehér és fekete rövidnadrágokat regisztráltak a vb-re. Mindent megteszünk, hogy Dánia és a jelenlegi szabályt nehezményező országok piros, fekete vagy egyéb sötét színű sortban játszhassanak, ha ezt a sorsolás és a körülmények megengedik.”