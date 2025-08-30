Szerződést hosszabbított egyik legjobbjával a Liverpool – hivatalos

Cody Gakpo 2023 januárjában érkezett az Anfieldre a PSV Eindhoventől, és azóta 131 mérkőzésen 42 gólt szerzett, valamint 16 gólpasszt osztott ki. A „vörösökkel” eddig Premier League- és Ligakupa-győzelmet ünnepelhetett, míg a holland válogatottban 40 alkalommal lépett pályára.

A 26 éves támadó a 2025–2026-os idény mindkét eddigi bajnokiján kezdőként kapott szerepet: az AFC Bournemouth ellen góllal, a Newcastle United elleni rangadón két gólpasszal járult hozzá a győzelemhez.



Gakpo hangsúlyozta, mennyire otthon érzi magát Liverpoolban, családjával együtt: „Nagyon boldog vagyok, hogy meghosszabbíthattam a szerződésemet ennél a gyönyörű klubnál. Hálás vagyok, és remélem, hogy még sok szép pillanatot szerezhetek a szurkolóknak.”

A jövőre nézve Gakpo egyértelmű célokat fogalmazott meg: „Szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket, és megnyerni a Bajnokok Ligáját is. A keretünk nagyon erős, különleges dolgokra lehetünk képesek. Egyénileg pedig minden évben jobb teljesítményre törekszem, mint az előzőben.”