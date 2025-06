A Premier a sláger – Cselőtei Márk publicisztikája

Miközben javában zajlik a FIFA szurkolók és szakértők által egyaránt kritikus és dicsérő szavakkal is kísért 32 csapatos klubvilágbajnoksága, amely hivatalosan még a 2024–2025-ös idényhez tartozik, már a nyári átigazolási időszak első hónapján is túl vagyunk, a pörgést pedig cseppet sem csökkenti az említett torna rendezésének a ténye. A Nemzeti Sport Online-on június eleje óta minden hétköznap élő transzferhíradóval jelentkezünk, amely minden alkalommal az adott nap egyik legnépszerűbb anyaga, nem véletlenül. Az elmúlt években az átigazolási időszak – részben az olyan transzferguruk miatt, mint a jól ismert olasz újságíró, Fabrizio Romano – igazi show-műsor lett, amire a hivatalos bejelentésre sor kerül, már az összes apró részletét ismerjük a klubváltásnak, de ez a szurkolói érdeklődést cseppet sem csökkenti, inkább ellenkezőleg. A történések java még hátra van, de a fontosabb kérdések már most eldőltek.

Kezdem egyből a kikerülhetetlennel, a Premier League, vagyis az angol élvonal tovább növekvő, egyre letaglózóbb pénzügyi fölényével. Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy a PL-klubok szinte teljesen uralmuk alá hajtják a piacot, nem egy publicisztikámban kiemeltem, hogy előbb-utóbb beláthatatlan következményekhez, amolyan házi „Szuperligához” vezet az angolok fölénye, úgyhogy ezúttal csak jelezném a tényt, hogy az idei nyár tizenöt legdrágább átigazolásából tizenkettő Premier League-klubhoz kötődik, s a pletykákat, híreket figyelve nem úgy tűnik, mintha ez az arány a hátralévő két hónapban jelentősen megváltozna, sőt.

A legtöbbet e sorok írásáig a 22 éves német válogatott Florian Wirtzért fizették ki, méghozzá a Liverpool, a Transfermarkt szerint klubrekordot jelentő 125 millió eurót. Az immár három magyar labdarúgót keretében tudó PL-címvédő még két transzferrel véteti észre magát az első tízben, hiszen Kerkez Milos jelenleg az ötödik, Jeremie Frimpong a hetedik a rangsorban – előbbi valamivel több mint 45, utóbbi 40 millió euróba került. Az is beszédes, hogy melyik az egyetlen egyesület, amely az angolokon kívül be tud kerülni egyáltalán az első tízbe: természetesen a Real Madrid, amely Dean Huijsenért 62.5, Franco Mastantuonóért 45 millió eurót fizetett ki hivatalosan.

No, de ne kanyarodjuk még el a Premier League-től! Hiszen nem csak arról van szó, hogy az angol elitklubok minden szinten az európai élmezőny fölé nőnek, két egyesület egészen belehúzott az átigazolásokba ezen a nyáron, az a kettő, amelyik a fogadóirodák szerint a két legnagyobb esélyese a jövő évi bajnoki címnek. A Liverpool három transzferét már említettem, de Arne Sloték összességében eddig 214 millió eurót költöttek el az átigazolási időszakban, s amennyiben lehet hinni a pletykáknak, még korántsem végeztek, egy belső védőt és egy kezdőcsatárt is szeretnének szerződtetni, persze távozóik is lehetnek Luis Díaz vagy éppen Darwin Núnez személyében. A másik nagy költekező az idényben eddig trófea nélküli maradó, bajnoki bronzérmes Manchester City, amely Kevin De Bruynét ugyan elengedte, de cserébe a középpályáját teljesen átalakította. Josep Guardiola klubja eddig összesen 131 millió eurót tapsolt el új érkezőkre, s mindezt úgy tette, hogy már a téli átigazolási időszakban elköltött több mint 200 milliót keretfrissítésre. Egyértelmű tehát, hogy a két gigász feladta a leckét a többieknek, leginkább az Arsenalnak, amely évek óta az aranyéremre pályázik, de sorozatosan csak a második helyre ér oda. Mikel Arteta eddig hivatalos érkezőt nem jelentett be, de nem kétséges, hogy ez hamarosan megváltozik, a londoniak keretét is frissíteni kell, ha az elmúlt évek céljai nem változtak. Az angol sportlapok címlapján az is gyakran megjelenő kérdés, ki szerzi meg a magyar felmenőjű, svéd válogatott Sporting-csatárt, Gyökeres Viktort, akiért állítólag az Arsenal, a Liverpool és a Manchester United is bejelentkezett.

Az európai átigazolási körkép kihagyhatatlan szereplője a két spanyol gigász, a Real Madrid és az Barcelona is. Előbbiről már esett szó, de feltétlenül meg kell említeni, hogy a Carlo Ancelotti távozása után Xabi Alonsóval újratervező BL-rekordbajnok gyorsan felismerte: az idény sikertelensége leginkább a védelmen múlt, így az ingyen – illetve a klubvilágbajnoki szereplés miatt végül tízmillió euróért – szerződtetett Trent Alexander-Arnold után a már megénekelt Huijsen is érkezett a védelembe, de közel a megállapodás a Benfica balbekkjével, Álvaro Carrerasszal is, míg Mastantuono szemtelenül fiatalon, 17 évesen, hatalmas tehetségként érkezett. Úgy hírlik, a madridiak még egy középpályásra is beneveznek a nyáron, pénzük lesz rá, még a La Liga szigorú pénzügyi szabályzata mellett is. Nos, ez utóbbit a Barcelona már kevésbé mondhatja el magáról, mégis egyre közelebb állnak hozzá a katalánok, hogy 60 millió euró ellenében szerződtessék Nico Williamst, a spanyol válogatott és az Athletic Bilbao szélsőcsillagát. Elnézve a Barca idei támadósorát, jó kérdés, mi szükség rá, vagy inkább miért nem a lassan 37 éves Robert Lewandowski pótlására érkezik valaki középcsatárnak, de Joan Laporta klubelnök ezen a nyáron is szeretne bemutatni egy státusigazolást, és Williams bizony az lenne, amellett, hogy jöveteléért a csapat heteken belül nagykorúvá váló szupersztárja, Lamine Yamal is kardoskodik. Ha összejön az üzlet, már csak az a kérdés, őt hogyan, mennyi idő alatt regisztrálja be a Barcelona az elmúlt évek ismert kálváriái után, merthogy a spanyol szabályok egyelőre annak ellenére sem lazulnak, hogy az olyan európai kupainduló csapatok, mint a Betis vagy a Villarreal már ezt az 50-60 millió eurós mínuszt sem engedhetik meg maguknak egy nyár alatt, főleg, ha ezért az összegért több játékost is szerződtetnének.

De mi a helyzet a többiekkel? Németországban a Bayer Leverkusen 2024-ben bajnok kerete kezd teljesen szétesni, bár a befolyt pénzből több érkező is várható, még nem pontosan látszik, merre halad a projekt a Manchester Unitednél megbukó, most új vezetőedzőnek kinevezett Erik ten Hag keze alatt. Az RB Leipzig több kulcsemberétől is szabadulna, nagy nevű érkezők nincsenek kilátásban. A Borussia Dortmund korábbi játékosa, Jude Bellingham testvére, Jobe 30.5 millió eurós szerződtetésével fér be eddig az első tizenötbe a legdrágább nyári transzferek listáján, míg a Bayern München egyelőre remekel pénzügyileg, hiszen egy fiatal tehetséget (Tom Bischof) és egy rutinos, német válogatott védőt (Jonathan Tah) igazolt összesen alig több mint egymillió euróért, de így sem lehet maradéktalanul elégedett. A Bayern első számú célja az volt ezen a nyáron, hogy összerakja a Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise, Florian Wirtz támadónégyest, de utóbbi pechjére a Liverpool mellett döntött, s most úgy tetszik, hogy a B-opció, Nico Williams is más klubot választ, a Barcelonát. Ha így lesz, marad még idejük a bajoroknak támadót venni, de a klasszis opciók fogynak. Csend a Serie A-ban sincs, de elképesztő összegű átigazolásokra aligha lehet számítani. A Milan több középpályást szerződtetne, köztük a Real Madridtól búcsúzó Luka Modricot, az Inter igyekszik ismét olcsón klasszisokat megszerezni, a Juventus egyelőre a tavalyról elhalasztott kifizetéseket tudja felmutatni, a címvédő Napoli azonban belehúzott, De Bruyne megszerzése után több támadóval is tárgyal, köztük a már említett Darwin Núnezzel. Franciaországban csak a Bajnokok Ligája-győztes, a klub-vb-n is már negyeddöntős Paris Saint-Germain tudna igazán zsebbe nyúlni, már ha akarna, de a keretét jelen állás szerint késznek érzi, csak új belső védő érkezéséről lehet hallani.

Az irány tehát nem változott az elmúlt évekhez képest, a Premier League-klubok költik a legtöbbet, még a középmezőnyhöz tartozók is felveszik a verseny Európa többi gigászával, miközben azt a néhány„örökké” piacképes egyesületet – mint a Real Madrid, a Bayern München vagy a PSG – leszámítva, a többieknek többször, jól meg kell fontolniuk, kire és mennyit költenek úgy, hogy ne sodorják magukat nehéz pénzügyi helyzetbe. Az idei nyár eddigi slágerigazolása a Wirtz-ügylettel pipa, de biztos vagyok benne, hogy fel fogjuk még húzni a szemöldökünket egy-két összeg láttán.

