Szoboszlai Dominik és Arne Slot is rekordért hajthat

BAJNOKKÉNT, FELSZABADULTAN futballozhatnak vasárnap a liverpooliak a Chelsea otthonában. Arne Slot menedzser együttese az előző fordulóban 5–1-re győzött az Anfieldben a Tottenham ellen, és ezzel négy fordulóval a zárás előtt megszerezte a klub történetének huszadik élvonalbeli elsőségét. Szoboszlai Dominik két gólpasszal vette ki részét a londoniak elleni diadalból, majd az egész világsajtót bejárták a képek, amelyeken magyar zászlóval ünnepel a stadionban. Méghozzá az első magyar labdarúgóként, aki megnyerte az angol bajnokságot.

Elképzelhető azonban, hogy vasárnap a biztos aranyérem birtokában csak a kispadon kezd. Arne Slot a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón elmondta, valószínűleg lehetőséget ad két-három olyan futballistának, akik keveset játszottak az idényben, de azt is hozzátette, biztosan nem forgatja fel a teljes kezdőcsapatot. Konkrét neveket természetesen nem említett, de a This is Anfield szerint Harvey Elliott, Jarell Quansah és Endo Vataru is bekerül a kezdőbe, Ryan Gravenberch és Ibrahima Konaté pihenőt kaphat. Szoboszlai Dominikot nem említi a cikk, de meglehet, ő is kihagyja a bajnokit. Az idény során alapembernek számított, rengeteget robotolt, az eddigi 32 Premier League-mérkőzésből csak kettőt hagyott ki, 26 alkalommal pedig kezdő volt. Az egyik posztriválisa, Curtis Jones is arról beszélt a klub hivatalos honlapjának, hogy a legkevésbé sem veszik félvállról a hátralévő négy összecsapást.

„Nem szeretnénk négy vereséggel zárni ezt a fantasztikus idényt – mondta a 24 éves angol középpályás. – Nem edzőmérkőzésként tekintünk ezekre az találkozókra, nyerni akarunk! Persze lehetnek változások a csapatban, az edző valószínűleg rotál, de ez is csak azt bizonyítja, mennyire erős keretünk van. És persze szeretnénk minél több rekordot megdönteni, legyen szó akár egyénileg, akár csapatként elérhető csúcsról.”

Nos, ami a rekordokat illeti, említünk mindjárt hármat is. Mohamed Szalah 28 gólnál és 18 gólpassznál jár a bajnokságban, vagyis eddig 46 gólban vállalt kulcsszerepet. Ha a hátralévő négy fordulóban legalább egy gólt vagy gólpasszt jegyez, Andy Cole-t (1993–1994) és Alan Shearert (1994–1995) beérve 47 gólban lesz benne. Ami pedig még aktuálisabb: a klub hivatalos honlapja szerint Arne Slot a harmadik Liverpool-edző lehet Bill Shankly és Roy Evans után, aki megnyeri az első két bajnoki mérkőzését a Chelsea ellen. Októberben hazai pályán 2–1-re nyertek a „vörösök”, akik hasonló eredménnyel vélhetően vasárnap is kiegyeznének. És végül azt is említsük meg, hogy Szoboszlai Dominik ötgólos a PL-idényben, és ha még szerez kettőt, ezen a téren is ez lenne a legsikeresebb elit ligás évada, miután a Bundesligában kétszer is hat góllal zárt. A gólpasszok tekintetében pedig hatnál jár, ezen a téren a topligákban eddig nyolc az egyéni rekordja, a Premier League-ben pedig hat.

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

15.00: Brentford–Manchester United (Tv: Spíler1)

15.00: Brighton & Hove Albion–Newcastle United

15.00: West Ham United–Tottenham Hotspur

17.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Manchester City–Wolverhampton Wanderers 1–0 (De Bruyne 35.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Rice 34., ill. Huijsen 67., Evanilson 75.)

Leicester City–Southampton 2–0 (Vardy 17., J. Ayew 44.)

Everton–Ipswich Town 2–2 (Beto 26., McNeil 35., ill. Enciso 41., Hirst 79.)

Aston Villa–Fulham 1–0 (Tielemans 12.)