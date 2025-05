Arne Slot: Ha Szoboszlai ezen a poszton szeretne futballozni innentől, akkor nagy versenyt kell vívnia érte

A Liverpool régóta bajnokként léphet pályára a Premier League-ben, de az utolsó forduló fontos számára, hiszen a Crystal Palace elleni ütközetet követően átveheti jól megérdemelt trófeáját az aranyérmekkel együtt. Arne Slot hetek óta ünnepelhet a csapatával, ám így is érdekes dolgokról, például Szoboszlai Dominik lehetséges új szerepköréről beszélt a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.

„Szoboszlainak jó meccse volt a Brighton ellen, sajnos ez sem ért győzelmet. A középpálya szokatlan dinamikáját érdekes volt látni, Harvey Elliott játszott tízest, mögötte helyezkedett Ryan Gravenberch és Dominik. Ha utóbbi ezen a poszton szeretne futballozni a jövőben, nyolcasként, akkor nagy versenyre számíthat, mert nagy csodálója vagyok Alexis Mac Allisternek. Persze Szoboszlainak is. Érdekes volt ezt a felállást látni, de nem több ennél” – nyilatkozta Slot, aki azt is elárulta, hogy Mohamed Szalah szerinte továbbra is versenyben van az Aranylabdáért, azonban ha nem kapja meg, az motiválni fogja a következő idényben, illetve azt is mondta, hogy még nem biztos benne, játszik-e lehetséges utolsó liverpooli mérkőzésen eligazolása előtt Trent Alexander-Arnold.

ANGOL PREMIER LEAGUE

38. FORDULÓ – élő eredménykövető az NSO-n!

17.00: AFC Bournemouth–Leicester City

17.00: Fulham–Manchester City

17.00: Ipswich Town–West Ham United

17.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

17.00: Manchester United–Aston Villa

17.00: Newcastle United–Everton

17.00: Nottingham Forest–Chelsea

17.00: Southampton–Arsenal

17.00: Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion

17.00: Wolverhampton–Brentford