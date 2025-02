Kerkez Milos a téma Liverpoolban

FONTOS GYŐZELMET aratott szombaton a Liverpool a Bournemouth otthonában, és magyar szempontból külön figyelmet érdemel, hogy a mérkőzést két magyar játékos is végigjátszotta – Kerkez Milos a hazaiaknál, Szoboszlai Dominik a vendégeknél –, a találkozó után az előbbiről faggatták a listavezető menedzserét.

„Nem hiszem, hogy beszélnem kellene azokról a játékosokról, akik iránt érdeklődünk, nem is beszélve egy Bournemouth-játékosról – hárította el a kérdést Arne Slot a bajnokit követő sajtótájékoztatón. – A vendéglátónkat erősíti, és nagyszerű idényt fut, ahogy sok más játékos is a Bournemouthban.”

Ezzel együtt Kerkez Milos helyzete azért is érdekes, mert Richard Hughes vitte a dél-angliai csapathoz 2023 nyarán, aki azóta már a Liverpool sportigazgatója, és ezt a tényt Slot is jobbnak látta megemlíteni.

„Kerkez esetében egyértelmű, hogy kiváló menedzser szárnyai alá került, és az is, hogy kiváló sportigazgató hozta a csapathoz – folytatta a Liverpool holland menedzsere. – Richard Hughes azonban nemcsak őt, hanem más nagyszerű játékosokat is segített szerződtetni. Ha nem bánják, nem neveznék meg senkit sem név szerint, de az egyértelmű, hogy mindegyikük tudása legjavát nyújtja a Bournemouthban.”

A liverpooli (és persze a bournemouthi) média azonnal felkapta, hogy Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán egy Kerkezzel közös fotót osztott meg a meccs után (egy Liverpool-szurkoló csak annyit szólt hozzá: „Szoboszlai-ügynök”), és azt is kiírta, hogy „Három ponttal térünk haza”. Arról is beszámoltak a Mersey partján, hogy a magyar szárnyvédő szintén aktív volt a közösségi felületén, jóllehet, csak egy szűkszavú posztot tett közzé – „Megyünk előre és fejlődünk” –, amelynek inkább az az üzenetértéke, hogy nem mozdul a Bournemouthból. Egyelőre…

Több angliai elemző is úgy látja, Kerkez Milos tökéletesen illene a Liverpoolba, főleg annak tükrében, hogy a posztján Andy Robertson 30, Kosztasz Cimikasz pedig 28 esztendős. A legfőbb gondot ugyanakkor a magyar válogatott játékos ára jelentheti, a Bournemouth ugyanis 40 millió font alatti ajánlatokról hallani sem akar, márpedig egy ekkora összeg olyan tehetős klubot is elgondolkodtat, mint a Liverpool, főleg a téli átigazolási időszakban. Akárhogy is lesz, az angliai ablak február 3-án éjfélkor zár.