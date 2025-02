Szalah duplázott, a Liverpool jó iramú mérkőzésen győzött Kerkezék ellen

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

BOURNEMOUTH–LIVERPOOL 0–2 (0–1)

Bournemouth, Vitality Stadion. Vezette: D. England

BOURNEMOUTH: Kepa – L. Cook, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez – Christie (Jebbison, 80.), T. Adams – D. Brooks (M. Tavernier, 66.), J. Kluivert, Semenyo – Ouattara. Menedzser: Andoni Iraola

LIVERPOOL: Alisson – Alexander-Arnold (C. Bradley, 70.), I. Konaté, Van Dijk, A. Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 61.) – Szalah (Endo, 88.), Szoboszlai, Gakpo (D. Núnez, 70.) – Luis Díaz. Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Szalah (30., 75. – az elsőt 11-esből)

A szokásosnál is több szempár követte a Liverpool bournemouthi vendégjátékát, a Kerkez Milost is foglalkoztató kiscsapat ugyanis az idény egyik legüdébb színfoltjaként egyre veszélyesebbnek bizonyul a komplett mezőnyre. Szoboszlai Dominik Liverpoolja persze más kávéház, de tekintve, hogy a „cseresznyések” az idén már elkapták mindkét manchesteri csapatot (a Cityt Kerkez két gólpasszával), az Arsenalt, a Newcastle-t (Kerkez gólt is szerzett a St. James’ Parkban), legutóbb pedig az évad másik meglepetéscsapatát, a Nottinghamet küldték haza 5–0-val, és tizenegy forduló óta veretlenek, még az elsőszámú bajnokjelöltnek is alázattal kellett pályára lépnie a Vitality Stadionban.

Arne Slot, a Liverpool menedzsere ugyanakkor eddig szinte tökéletesen menedzselte a csapat erőforrásait, a rotációja majdnem mindig bevált. Ha azt nézzük, hogy a Bajnokok Ligájában a PSV ellen gyakorlatilag nem is rotált, hanem a tartalékcsapatot küldte harcba, és még így is közel állt a döntetlenhez (2–3), akkor előzetesen megint csak neki kellett igazat adni, mert így a legerősebb tizenegyét küldhette pályára Bournemouthban.

Ez azt jelentette, hogy Alisson előtt a szokásos 4–2–3–1-es felállásban Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté volt a két középső védő, a széleken Trent Alexander-Arnold, illetve Andy Robertson játszott, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister szűrt a középpályán, Szoboszlai Dominik (aki el sem utazott Eindhovenbe a hétközi meccsre) visszatért a tízes posztra, mellette Mohamed Szalah és Cody Gakpo rohamozott, az előretolt ék pedig Luis Díaz volt. Egyedül Joe Gomez maradt ki sérülés miatt a keretből, azaz a korábban bizonytalan helyzetű Diogo Jota, Curtis Jones és Darwin Núnez is ott volt a kispadon. Jóllehet, utóbbi állítólag most duzzog, mert a Liverpool nem engedte el a szaúdi Al-Naszrhoz, ahol 30 millió eurós fizetés várta volna…

A hazaiaknál teljesen más volt a helyzet, Andoni Iraola menedzser ugyanis nem kevesebb mint nyolc sérült játékosáról volt kénytelen lemondani a mérkőzés előtt, míg a frissen igazolt Julio Soler az argentin U20-as válogatottal vesz részt a kontinenstornán. A fiatal játékos azért érdemel külön említést, mert Kerkez posztjára igazolták, a magyar szárnyvédő ugyanis olyan fejlődést mutat ebben az idényben, hogy a Bournemouth aligha lesz képes megtartani. Kerkez természetesen ezúttal is kezdett a védelem bal oldalán, tehát Szalahhal nézett farkasszemet.

A meccset finoman szólva is magas fordulatszámon kezdték a csapatok, bár az iram sokáig nem társult helyzet kialakításokkal. Láthatóan mindkét oldalon azt adták napi parancsba, hogy a lehető leggyorsabban zárjon vissza mindenki labdavesztésnél, így a tizenhatosok előtt tömegjelenetek alakultak ki, mert mindenki támadt, mindenki védekezett.

A huszadik perc tájékán pörögtek fel először igazán az események: előbb Antoine Semenyo lőtte telibe a jobb kapufát az ötös sarkáról, ballal (igaz, takarásból), majd gyors ellenakció végén Szoboszlai Dominik lépett ki a védelem vonala mögül a jobb oldalon, de a nyolc méterről leadott lövésénél Kepa Arrizabalaga jól zárta a szöget. Nem sokkal később pedig, szinte a semmiből, tizenegyeshez jutottak a vendégek, noha a visszajátszásokból úgy tűnt, a tizenhatoson belül Gakpo a saját lábában esett el, és nem Lewis Cook bántotta, ahogy azt a játékvezető vélelmezte. Némi VAR-ozás után Szalah kíméletlenül bevágta a labdát a bal alsó sarokba.

A szünet előtt Kerkez kiosztott egy gólpasszt David Brooksnak, a találatot azonban – a VAR-t ezúttal megfelelően használva – les miatt nem adta meg Darren England bíró. Szoboszlainak is volt még egy megmozdulása, ám szorongatott helyzetből jócskán a kapu fölé lőtt tíz méterről.

A fordulás után a Bournemouth nem finomkodott, pár perc elteltével Semenyo egyenlíthetett volna, de amilyen jól mozgott ki a védők gyűrűjéből, olyan gyengén lőtte meg a labdát az ötösnél, így Alisson hárítani tudott. A kezdeti lendület aztán alábbhagyott, olyannyira, hogy a következő hazai lehetőség a 66. percben beálló Marcus Tavernier előtt adódott – a négy perce pályán lévő középpályás tizennyolc méterről a jobb kapufát találta el, a kipattanót Justin Kluivert pár lépésről az égbe lőtte –, és ahogy az lenni szokott, a kimaradt ziccert kapott gól követte: a 75. percben Szalah kapott labdát a tizenhatoson belül a jobb oldalon, Kerkez pedig pont olyan távolságból figyelte, hogy az egyiptomi ballal a kapu hosszú oldalába tekerhessen.

Semenyo lábában még benne volt a szépítés, ám a távoli lövés után a labda a bal kapufa mellett suhant el, vele együtt pedig a Bournemouth minden esélye. A Liverpool rutinból lehozta az utolsó perceket, és újfent bebizonyosodott, hogy ez a csapat akkor is képes győzni – még a legnehezebb pályákon is –, ha nem játszik sziporkázóan.

Mindkét magyar légiós végigjátszotta a találkozót, amely után érthetően Szoboszlai Dominik lehetett elégedettebb, a Liverpool óriási lépést tett a bajnoki cím felé. 0–2