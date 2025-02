Folytatódik a sérüléshullám, az Arsenal védője az idényben már nem léphet pályára

A szélső védő hivatalosan is bejelentette, hogy átesett egy térdműtéten az utóbbi napokban, így az idény végéig már biztosan nem láthatjuk az „ágyúsok” keretében.

A 41-szeres japán válogatott játékos már jó ideje sérülésekkel küzd, így idén egyszer, az októberi Southampton elleni PL-összecsapáson láthattunk pályán, akkor is mindössze hat percre.

„Pár nappal ezelőtt megműtötték a térdemet és azóta el is kezdtem a regenerációt, hogy továbbra is azt csinálhassam, amit imádok” – osztotta meg az Instagram-oldalán rajongóival Tomijaszu Takehiro. – „Karrierem legnehezebb időszakán vagyok túl és továbbra is küzdenem kell, de nem fogom feladni. Köszönöm a támogatást és nemsokára újra látjuk egymást.”

A sokszínű védő 2021-ben a Serie A-s Bolognától érkezett az Arsenalba, ahol az első idényében 20 bajnoki meccsen is kezdett, ám ezt követően megkezdődtek a sérülésekkel kapcsolatos problémái, így azóta összesen 17 találkozón lépett pályára kezdőként a londoniak színeiben.

Az Arsenalnál az idényben nem ez az első alkalom, hogy komoly sérülést láthatunk, hiszen mint ismert a csapat még egy ideig nem számíthat a sztárjára, Bukayo Sakára, valamint az is hivatalos, hogy Kai Havertz és Gabriel Jesus számára is már véget ért az idény.