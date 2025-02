Egygólos hátrányból kell fordítania a Ligakupa-döntőbe vágyó Liverpoolnak

Hiába harmadik számú sorozat, a Ligakupa kifejezetten fontos a Liverpoolnak, és ekképpen is készül a Tottenham Hotspur elleni elődöntő csütörtöki visszavágójára. A dolog szépséghibája – vagy éppen szépsége –, hogy a Mersey-partiak hátrányból vágnak neki a második mérkőzésnek, olyan időszakban, amikor elképzelhető, hogy az ellenfél éppen megindult felfelé egy mélyebb hullámvölgyből.

De nézzük tételesen!

Egy hónappal ezelőtt találkozott Londonban a két csapat, a Liverpool a betegség miatt hiányzó Szoboszlai Dominik nélkül egygólos vereséget szenvedett. Jóllehet, a mérkőzés egyetlen találatát jegyző Lucas Bergvallt nem sokkal a gólja előtt ki is állíthatta volna a játékvezető, mert úgy öklelte fel Kosztasz Cimikaszt, hogy simán kijárt volna neki a második sárga lap. Ezzel együtt Arne Slot, a Liverpool menedzsere elismerte, hogy az idény egyik leghaloványabb teljesítményét nyújtotta a csapata, amely két és fél héttel korábban – a szenzációsan játszó Szoboszlaival a soraiban – 6–3-ra nyert ugyanebben a stadionban a bajnoki mérkőzésen.

A Liverpool egyébként nem tartalékosan lépett pályára a Ligakupa-meccsen, Szoboszlai mellett csak Trent Alexander-Arnold és Ibrahima Konaté hiányzott a legerősebb kezdőcsapatból, ám előbbi, amióta a Real Madriddal hírbe hozták, időnként értékelhetetlen teljesítményt nyújt, utóbbi pedig annyira sérülékeny, hogy Slot előszeretettel ülteti a kispadra – ők ketten azért, szemben a magyar válogatott csapatkapitányával, beálltak a londoni találkozón.

A visszavágó előtt is az az egyik legfőbb kérdés, hogy Slot miként gazdálkodik az erőforrásokkal, de tekintve, hogy a hétvégén nem bajnoki mérkőzés következik, hanem az FA-kupa fordulója, amelyben a Szűcs Kornélt foglalkoztató, a másodosztályban szereplő Plymouth Argyle lesz az ellenfél a legjobb tizenhat közé jutásért, nem lenne meglepő, ha a „nehéztüzérséget” vetné be a holland edző a Spurs ellen. Már csak azért is, mert Slotnak és a Liverpoolnak kifejezetten fontos a Ligakupa: a klub a sorozat legtöbbszörös győztese (10), a legtöbbszörös döntőse (14), címvédője, míg a holland edző elődje, Jürgen Klopp ezt a trófeát emelhette fel utoljára a magasba a csapat élén, Slotnak pedig ez lehet az első, amivel megalapozhatja renoméját a „vörösöknél”.

Ha a várakozásnak megfelelően az edző a legerősebb csapatával kezd, Szoboszlai Dominik helye garantálható a kezdőben a tízes poszton, és legfeljebb a két szélső védő esetében lesznek kérdőjelek. A jobb oldalon Alexander-Arnold feltehetően nem játszhat combizomsérülés miatt, őt a fiatal Conor Bradley válthatja, a bal oldalon Andy Robertson és Cimikasz verseng a helyért.

„Nem gondolom, hogy máshogy kellene felkészülnünk erre a meccsre, mint bármelyik másikra – igyekezett tompítani a visszavágó jelentőségét Arne Slot a szerdai sajtótájékoztatóján. – Innentől az idény végéig meg kell nyernünk minden mérkőzést. Megjegyzem, a Tottenham elleni első meccsen is a győzelemért játszottunk, és csak az utolsó pillanatokban buktunk el. Szóval semmi újdonság nem vár ránk ezúttal. Ha ezt a vörös mezt húzod magadra az Anfielden, csak egyvalamit várnak el tőled: nyerd meg a meccset.”

A pragmatikus hozzáállás ellenére Slot tisztában van vele, hogy a Tottenham veszélyes ellenfél lehet, mert a keret erőssége alapján a legjobb angol csapatok közé tartozik, és az utóbbi idők mélyrepülése után épp a hétvégén adott ismét életjelet magáról. Az említett Liverpool elleni 3–6 után a Spurs hat bajnoki fordulón át maradt nyeretlen, és a legutóbbi játéknapig sorozatban négyszer veszített, de vasárnap a Brentford otthonában magára talált (2–0). A londoni szurkolók persze továbbra is dühösek, mégsem Ange Postecoglou menedzser, hanem a 2001 óta regnáló Daniel Levy klubelnök távozását követelik.

„Huszonnégy év, tizenhat menedzser, egyetlen trófea” – írták ki még a Leicester elleni bajnokin a szimpatizánsok, akik továbbra is bíznak benne, hogy a klub legutóbbi sikerét, a 2008-as Ligakupa-győzelmet idén sikerül megismételni.

ANGOL LIGAKUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Liverpool–Tottenham (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 0–1

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Newcastle United–Arsenal 2–0 (Murphy 19., Gordon 52.)

Továbbjutott: a Newcastle, két győzelemmel, 4–0-s összesítéssel