A BL után rangadó a PL-ben: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos újra egymás ellen

Nem túlzás, rangadó lett a két „magyaros” Premier League-együttes összecsapásából: a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató, első helyen álló Liverpool a hetedik helyezett, tizenkét tétmeccs óta veretlen Bournemouthhoz utazik szombaton, a mérkőzés különlegessége, hogy a hazaiaknál légióskodik a szintúgy magyar válogatott Kerkez Milos.

„Nagy kihívást jelent nekünk a Bourne­mouth, és nevessenek ki, de ezt már akkor tudtam, amikor a második fél­időt játszottuk ellene idénybeli első találkozásunkkor, hazai pályán – mondta a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője. – A szünetben három-nullára vezettünk, és olyan második félidőre számítottam, amikor elég menedzselnünk a játékot, birtokoljuk kicsit a labdát, és talán megszerezzük a negyedik gólunkat is – ehelyett az ellenfelünk negyvenöt percig támadott erőből. Megmutatta, milyen karakteres csapat, és azóta is szárnyal.”

A Liverpool holland szakvezetője ezután sem fukarkodott az ellenfél méltatásával: „Sok erős csapatot vertek meg ebben az idényben, és ennek egyszerű oka van: a minőség. Sportigazgatónk, Richard Hughes korábban náluk dolgozott technikai igazgatóként, és ő találta meg a csapathoz tökéletesen illő vezetőedzőt. Andoni Iraolának minden meccsre remek játékterve van, játékosai pedig hihetetlenül keményen dolgoznak. A saját pályájukon ugyanolyan veszélyes ellenfelek, mint az Arsenal. Megérdemlik, hogy ott legyenek, ahol vannak, sőt talán még egy kicsit előkelőbb helyezésre is rászolgálnának, mint a jelenlegi.”

Példának honfitársát, a korábban mindenhol másutt csalódást keltő Justin Kluivertet hozta fel Arne Slot: „Ő az egyik példa a sok közül arra, hogy a sportigazgató és a vezetőedző nagyszerű munkát végez. Bizonyították, hogy egy jó csapat jobbá teszi az egyént is. Justinnak ragyogó idénye van. Mindig is tudtuk, hogy nagy tehetség – de csak ők tudták belőle kihozni ezt. Fiatalon elhagyta Hollandiát, ezért sokan kritizálták is, ám jó példa arra, hogy az ember úgy lehet igazán sikeres, ha korán kimegy külföldre. Egy másik nagy holland tehetséggel találkozhat most a pályán, a szintén az Ajaxnál nevelkedő Ryan Gravenberchhel, kíváncsian várom az összecsapásaikat.”

Ezután áttért a saját csapatára, amely szerdán 3–2-re kikapott ugyan a Bajnokok Ligájában a PSV-től, de így is megnyerte az alapszakaszt.

„Mondhatni, sok játékost pihentettem a hét közepén, de megadtam a lehetőséget azoknak, akiknek játékidőre volt szükségük – fogalmazott Arne Slot. – Örülök, hogy így is versenyképesek tudtunk lenni a csaknem legjobb összeállításukban játszó eindhoveniek ellen. Még a második félidőben is, amikor sok fiatal játékosunk volt a pályán. Mindenkire szükségünk lesz a következő három-négy hónapban, mert a Premier ­League-ben és a Bajnokok Ligájában az eddigi teljesítményünk hosszú idénnyel kecsegtet, tízmeccses hónapokkal, pihenő, szünet nélkül. Remélhetőleg frissek tudunk maradni a következő hónapokban.”

A Liverpool mestere Szoboszlai Dominikról is szót ejtett, amikor az egyik újságíró azt idézte a magyar játékostól, hogy talán túl magasra tette a lécet az első angliai idényében.

„Ha tényleg ezt mondta, akkor beszélek vele, és elmagyarázom neki, hogy ebben a klubban sohasem lehet túl magasra tenni a lécet, ez lehetetlen. Mert ez a klub folyamatosan a legmagasabb szinten van. Valószínűleg arra gondolt, hogy nagyon jó meccseket játszott mostanában, és a futballban lehetetlen ezt folyamatosan fenntartani, hiszen idényenként hatvan meccset kell játszani a legmagasabb szinten. Szoboszlai Dominik az évadban nagyon kiegyensúlyozottan teljesít, és ez a legfontosabb a futballban.”

Az AFC Bournemouth szakvezetője, a spanyol Andoni Iraola úgy fogalmazott: „Tizenkét meccs óta tart a veretlenségünk, szeretnénk ezt folytatni, persze nem lesz könnyű, hiszen a Liverpool az ellenfél. Alapvetően ugyanazzal a csapattal lépünk pályára, mint a múlt héten a Nottingham Forest ellen, nem számíthatok újabb visszatérőkre. Egyedül Luis Sinisterra – aki október közepén tudott legutóbb játszani – edzett velünk a héten a sérültek közül, de nem döntöttük még el, megkockáztatjuk-e a szereplését a Liverpool ellen.”

KERKEZ MILOS (Bournemouth) STATISZTIKA SZOBOSZLAI DOMINIK (Liverpool) 23 MÉRKŐZÉS 20 2001 JÁTÉKPERC 1370 13 LÖVÉS 40 3 KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉS 13 2 GÓL 3 0.4 VÁRHATÓ GÓLOK (XG) 5.4 3 GÓLPASSZ 2 2.9 VÁRHATÓ GÓLPASSZOK (XA) 3.0 1248 LABDAÉRINTÉS 986 744 PASSZOK SZÁMA 753 82.12 PASSZPONTOSSÁG (%) 86.72 20 SZABÁLYTALANSÁG 26 3 SÁRGA LAP 6 A PREMIER LEAGUE 2024–2025-ÖS IDÉNYÉBEN

Forrás: fbref.com, premierleague.com

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

SZOMBAT

13.30: Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Everton–Leicester City (Tv: Spíler1, 20.30., felv.)

16.00: Ipswich Town–Southampton (Tv: Spíler1, 22.45., felv.)

16.00: Newcastle United–Fulham (Tv: Match4)

18.30: Wolverhampton Wanderers–Aston Villa (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Brentford–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

15.00: Manchester United–Crystal Palace (Tv: Match4)

17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

21.00: Chelsea–West Ham (Tv: Match4)