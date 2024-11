Korán vezetett, de nem nyert a United – Amorim döntetlennel debütált

Eseménydús első félidőt hozott Rúben Amorim bemutatkozó mérkőzése a Manchester United kispadján, és a portugál szakembernek hamar volt is miért örülnie: két perc sem telt el a találkozóból, amikor máris megszerezték a vezetést a „vörös ördögök”, köszönhetően Marcus Rashfordnak, aki megelőzte a bizonytalanul kimozduló Arijanet Muricot, és Amad Diallo szélről belőtt labdája után közelről a kapuba továbbított. 0–1

A vezetés megszerzése után a Manchester United visszaállt, átadta a területet az Ipswichnek, amely nemcsak hogy többet birtokolta a labdát a következő percekben, de helyzeteket is kidolgozott. André Onana nem unatkozott a kapuban, és főleg a 40. percben volt szüksége nagy bravúrra, amikor Liam Delap közvetlen közelről leadott lövését hárította a testével. Három perccel később már a kameruni kapus sem tudott segíteni a Uniteden, Omari Hutchinson ügyesen lefordult Casemiróról, majd hatalmas gólt tekert a manchesteri kapuba – a labda még meg is csúszott Nusszair Mazraui fején, így lett teljességgel védhetetlen Onana számára a lelátón helyet foglaló, és az egyenlítést látványosan megünneplő Ed Sheeran legnagyobb örömére. 1–1

Ed Sheeran is megünnepelte kedvenc csapata egyenlítését (Fotó: Getty Images)

A második félidő hazai helyzettel indult, de Onana ekkor is a helyén volt, a későbbiekben pedig inkább már mezőnyjáték folyt a pályán, helyzetek egyik kapu előtt sem alakultak ki. Amorim nyugodtnak tűnt a kispadnál és több cserével próbált lendületet hozni csapata játékába: előbb Luke Shaw és Manuel Ugarte, majd nem sokkal később Joshua Zirkzee és Rasmus Höjlund is pályára lépett, de nagy változás nem történt a játék képében. A 79. percben Bruno Fernandes nagyon közel járt a United második góljához, de a szabadrúgása centikkel elkerülte az Ipswich kapuját.

Az utolsó percekben Mason Mountot is bedobta Amorim, ám ez a csere sem hozta meg a remélt áttörést. Sőt, a 87. percben a hazaiak jártak közelebb a második gólhoz, de Conor Chaplin lövését hárította Onana. Újabb gól már nem esett a folytatásban, a Unitednek Amorim első meccsén be kellett érnie a döntetlennel, amely a játék képe alapján igazságosnak is mondható.

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

Ipswich Town–Manchester United 1–1 (Hutchinson 43., ill. Rashford 2.)

KORÁBBAN

Southampton–Liverpool 2–3 (A. Armstrong (43.), Mateus Fernandes (56.), ill. Szoboszlai (30.), Szalah (65., 83. – a másodikat 11-esből)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Newcastle–West Ham (Tv: Match4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Arsenal–Nottingham Forest 3–0 (Saka 15., Partey 52., Nwaneri 86.)

Aston Villa–Crystal Palace 2–2 (Watkins 36., Barkley 78., ill. I. Sarr. 4., Devenny 45+1.)

AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion 1–2 (D. Brooks 90+3., ill. Joao Pedro 4., Mitoma 49.)

Kiállítva: Baleba (59., Brighton)

AFC Bournemouth: Kerkez Milos kezdő volt, a 81. percben lecserélték.

Everton–Brentford 0–0

Kiállítva: Nörgaard (42., Brentford)

Fulham–Wolverhampton Wanderers 1–4 (Iwobi 20., ill. Cunha 31., 87., J. Gomes 53., G. Guedes 90+6.)

Leicester City–Chelsea 1–2 (J. Ayew 90+5. – 11-esből., ill. N. Jackson 15., E. Fernández 75.)