Szoboszlai Dominik: Szeretném megnyerni a Bajnokok Ligáját!

„Szeretném megnyerni a Bajnokok Ligáját. Gyerekkoromban először a himnuszt akartam hallani a pályán, majd gólt akartam szerezni. Később válogatott, és a válogatott csapatkapitánya akartam lenni. Ezek mostanra már sikerültek” – szemlézte a magyar játékossal készült interjút a Liverpool hivatalos weboldala.

A „vörösök” 8-asa hangsúlyozta, hogy csak reális célokat tűz ki maga elé: „Most, mivel a Premier League-ben játszom, természetesen meg akarom nyerni a bajnokságot a Liverpoollal. És a Bajnokok Ligáját is meg akarom nyerni, szóval nagy céljaim vannak, de mindig olyan célokat tűzök ki magam elé, amelyek reálisak.”

Mint ismert, Szoboszlai 2023-ban került a Liverpoolhoz, előtte a Red Bull Salzburg, majd az RB Leipzig játékosa volt. Az interjúban beszélt arról is, hogy mennyire nehéz volt eljutnia a legmagasabb szintre és milyen tanácsokat adna gyermekkori önmagának: „Nem csak arról van szó, ami a pályán történik. A legnehezebb dolog mentálisan 14 évesen elhagyni a szüleidet és a barátaid. Egyedül élni egy másik országban, a nyelv ismerete nélkül. Ez a legnehezebb. És persze mellette ott vannak az edzések is, mert nem te vagy az egyetlen, aki a Liverpool játékosa akar lenni. Mindez azonban lépésről lépésre történik, azaz először az első csapatba kell eljutnod, aztán pedig egy másik bajnokságba. És ha jól csinálod, akkor jöhetsz a Liverpoolba” – mondta.

Az interjú végén hangsúlyozta azt is, hogy a Liverpoolba nemcsak nehéz bekerülni, de a helyet is nehéz megtartani a kezdőcsapatban: „Ha a Liverpoolba jössz, az nem azt jelenti, hogy fix helyed is van a csapatban. Dolgoznod kell azon, hogy bekerülj a csapatba és megkapd a perceket, hogy jól játssz és gólokat szerezz.”