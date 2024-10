Guardiola: Cristiano Ronaldo egy szörnyeteg, és a szörnyeteg apja Messi

Guardiola gratulált Rodrinak az egyéni elismeréshez és elmondta, nagyon büszkék a spanyol középpályásra a csapatnál.

A szakembert arról is kérdezték, mit gondol róla, hogy a Real Madrid nem jelent meg a gálán. „Nincs mit mondanom. Ha akarnak jönni, jönnek, ha nem, nem. Rendben van az is, ha gratulálnak, az is, ha nem” – fogalmazott.

„Az előző idényben Erling (Haaland) triplázott, több mint ötven gólt szerzett, én pedig azt mondtam neki, hogy legyen boldog azzal, hogy ott lehet, mert hihetetlen dolog ott lenni az első háromban. Az előző idényben Erling nyerhetett volna? Igen. Messi győzhetett volna úgy, ahogy győzött? Igen. Vinícius nyerhetett volna? Talán, de száz újságíró szavaz, nem az emberek egy csoportja, ők pedig különböző véleményen vannak, ezért is szép játék a labdarúgás” – hangsúlyozta Pep Guardiola, aki ezt követően beszélt arról, mennyit fejlődött a spanyol labdarúgás az elmúlt évtizedekben, hiszen rengeteg kiváló játékos és edző került ki onnan.

Ezután szóba hozta, hogy Xavi vagy Andrés Iniesta azért nem kapta meg soha az Aranylabdát, mert ott volt a La Masiáról érkező harmadik „szörnyeteg” is, Lionel Messi.

„Messit senki sem tudja legyőzni. Csak Cristiano Ronaldo. Cristiano egy szörnyeteg volt, a szörnyeteg apja Messi volt, és mindketten hihetetlen dolgot vittek véghez az elmúlt húsz évben” – fogalmazott Guardiola, aki szerint abban a pillanatban Xavi és Iniesta is megérdemelték volna az elismerést, de most Rodri megadta ezt a díjat a spanyol labdarúgásnak.

A City vezetőedzőjét a Manchester Unitedtől távozott Erik ten Hagról is kérdezték.

„Sajnálom, hogy elvesztette az állását, nagyszerűen képviselte a Manchester Unitedet. A vezetőedző az egyik olyan szakma a világon, ahol az emberek azt szeretnék, hogy ne legyen munkád. Nem láttam még olyat, hogy egy építésznek, orvosnak vagy tanárnak azt akarták volna, hogy távozzon. Ilyen a munkánk, el kell fogadnunk. A legjobbakat kívánom neki és a családjának, illetve azt, hogy erősebben térjen vissza. Ő is tudja, hogy minket az eredmények minősítenek, márpedig azok nem voltak elég jók” – mondta Guardiola.

Megjegyezte még, hogy nekik a világ legjobb játékosa nélkül kell teljesíteniük az idény végéig.

„Természetesen megérdemelte volna (Vinícius az Aranylabdát), ahogy tavaly Erling is, és mégsem nyerte meg, de ő boldog volt, gratulált Leónak (Messi), és azt mondta, hogy megpróbálja jövőre is, és most ötödik, hatodik vagy hetedik lett, ami nagyon jó, varázslatos” – tette hozzá Guardiola, aki gratulált az Év edzőjének megválasztott Carlo Ancelottinak is, de megjegyezte, hogy az Atalantával Európa-ligát nyerő Gian Piero Gasperini vagy a spanyol válogatottal Európa-bajnok Luis de la Fuente is megérdemelte volna az elismerést, ám a szavazók úgy döntöttek, hogy azt Ancelotti kapja meg.