Ten Hag: Újra érezni lehetett a csapat és a szurkolók közötti jó kapcsolatot

„Nehezen kezdtünk, de amint megtaláltuk az alakzatunkat, minden helyreállt – idézte Erik ten Hagot a klub. A Manchester United alapkezdőjéből nyolc ember is pihenőt kapott, csupán Diogo Dalot, Manuel Ugarte és Marcus Rashford kezdett. Az uruguayi a játékpercek érdekében került be, míg Rashford nem a posztján, hanem a csatársorban szerepelt. – Szereztünk néhány nagyszerű gólt, kezdve Marcuséval, amely briliáns volt, de a többit is említhetném, mert nagyon szépek voltak. Nagy sebességgel játszottunk és a kapu előtt könyörtelenek voltunk.”

AZ ELSŐ GÓL

Az MU a válogatott szünet óta jó eredményeket ér el: előbb a bajnokságban 3–0-ra nyert az újonc Southampton otthonában, most pedig 7–0-ra győzött a harmadosztályú ellenfele ellen.

„Ma újra érezni lehetett a csapat és a szurkolók közötti jó kapcsolatot, és szép gólokkal örvendeztethettük meg őket – tette hozzá Ten Hag, aki a két gólt és egy gólpasszt jegyző Marcus Rashfordra külön kitért. – Az első idényemben ugyanezt a vibrálást és jó hangulatot árasztotta, mint most. Amikor Rashfordot látom, akkor nyugodt és magabiztos vagyok afelől, hogy be fog találni. Szerintem az előző idény mindenki számára nehéz volt, de a végén képesek voltunk trófeát nyerni, ezt nem szabad elfelejteni. A végére megtaláltuk a célunkat, amelyet sikerült is elérni és erre az idényre vonatkozóan is ugyanez a vágyunk. Fejlődni szeretnénk és jobbá válni, nagyon ambiciózusak vagyunk és csapatként szeretnénk előrelépni. Emellett egyéni szinten Rashford gólokat akar szerezni és ezt ma láttam rajta. De nemcsak őrá igaz ez, hanem az egész csapatra, mindenki nagyon éhes a gólszerzésre.”

RASHFORD MÁSODIK GÓLJA

A United Ten Hag irányításával először tudott négynél több gólt szerzeni egy meccsen, emellett a gárda a 7–0-val történelmi győzelmet aratott a sorozatban, ilyen különbséggel eddig még senkit sem győzött le. A holland vezetőedző irányításával eddig két 4–1-es győzelem volt a legnagyobb, a Real Betis és a Chelsea ellenik.