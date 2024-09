Szoboszlai Dominik: Több gólt és gólpasszt szeretnék!

A magyar válogatott csapatkapitánya először a csapatban betöltött szerepéről beszélt a liverpoolfc.com oldalának.

„Természetesen több gólt és gólpasszt szeretnék jegyezni! Remek csatáraink vannak elöl, akik egy jó átadásból bármikor képesek betalálni. Kicsit más a szerepem ebben az idényben, de most is a csapat az első. Még ha a statisztikáim nem is annyira kimagaslóak, nyerjük a meccseket, és ez a lényeg” – mondta Szoboszlai Dominik.

„Tavaly túl sokat beszéltem a trófeákról, és természetesen egyet meg is nyertünk. A Premier League-ben is szinte a végéig versenyben voltunk a bajnoki címért. De most inkább meccsről meccsre megyünk: ebben az idényben még hatvanöt mérkőzés lehet, ez nagyon intenzív lesz. Minden versenyben ott akarunk lenni a végéig, a Bajnokok Ligájában, a Ligakupában, az FA-kupában és a Premier League-ben is.”

A Liverpool jól kezdett az angol bajnokságban, hiszen a Nottingham elleni hazai 0–1-et leszámítva az összes eddigi meccsét megnyerte. Szoboszlai szerint a Forest elleni vereséggel már nem kell foglalkozni, a labdarúgásban néha benne van egy-egy ilyen egygólos vereség. A liverpooli játékos a középpályás csapattársait is dicsérte a rövid interjúban.

„Azt hiszem, mindannyian hasonló játékosok vagyunk, és megbízunk egymásban. Meccs közben sokszor helyet cserélünk, s egy nézésből megértjük egymást. Gravenberch és Mac Allister is csodálatos játékos, nagyon boldog vagyok, hogy velük játszhatok.”

A Liverpool legközelebb szombat este lép pályára a Premier League-ben, a Wolverhampton Wanderers vendégeként.

„Mindig nehéz ott játszani. A legutóbbi idényben egy-nulláról fordítottunk ellenük. Most is keményen kell játszanunk a három pontért” – tette hozzá Szoboszlai Dominik.

SZEPTEMBER 28., SZOMBAT

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

18.30: Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!