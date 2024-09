Ez aztán a meglepetés: először kapott ki Slot Liverpoolja; Szoboszlai ismét végig a pályán volt

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

Liverpool FC–Nottingham Forest 0–1 (0–0)

LIVERPOOL: Alisson – Alexander Arnold, Konaté (Cimikasz, 75.), Van Dijk, Robertson (C. Jones, 75.) – Gravenberch, Mac Allister (Bradley, 61.) – Szalah, Szoboszlai, L. Díaz (Gakpo, 61.) – Jota (D. Núnez, 60.). Menedzser: Arne Slot

NOTTINGHAM FOREST: Sels – Moreno (N. Williams, 81.), Murillo, Milenkovics, Aina – Yates, N. Domínguez (Hudson-Odoi, 53.) – Gibbs-White (Morato, 81.), E. Anderson (Elanga, 61.), Ward-Prowse – Wood (J. Silva, 81.). Menedzser: Nuno Espírito Santo

Gólszerzők: Hudson-Odoi (72.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Liverpool remek formában várhatta az összecsapást, hiszen az első három bajnokiját egyaránt megnyerte. A Nottingham Forest ellen is minden adott volt a jó széria folytatásához, a vendégek azonban az első félidőben (is) borsot törtek a hazai csapat orra alá. Már ha lehet ezt mondani arra a defenzív játékra, amit a Forest bemutatott az első negyvenöt percben: a vendégek szinte végig védekezték a félidőt, szó szerint gyilkolták a játékot. A taktika viszont kétségkívül eredményesnek volt, a Pool ugyanis gólképtelennek bizonyult.

A hatalmas hazai mezőnyfölény ellenére igazán nagy helyzet nem is alakult ki a szinte tíz emberrel tömörülő Forest kapuja előtt, leszámítva Luis Díaz lehetőségét a 17. percben: a kolumbiai támadó ekkor a kapufát találta el. Néhány perccel később aztán a Nottingham kapusa, Matz Sels nyúlt ügyetlenül hozzá egy amúgy teljesen veszélytelen fejeshez, és majdnem beejtette a labdát a kapuba, de gól ebből sem született.

A második félidőt már nem kezdte olyan nagy iramban a Liverpool, mint az elsőt, a Forest pedig olykor-olykor felbátorodott és megpróbált megindulni az ellenfél kapuja felé. Olyannyira, hogy egy kontrát végig is vitt a vendégcsapat és ebből mindjárt gól is született: a 72. percben a néhány perccel korábban beküldött Callum Hudson-Odoi tologatta a labdát, majd lőtt, nem is akárhogy: a tökéletes tekeréssel szemben tehetetlen volt Alisson Becker, váratlanul megszerezte tehát a vezetést a Forest. 0–1

A gól után Slot cserékkel próbálta átszervezni csapatát, a meccsen egyébként visszafogott teljesítményt nyújtó Szoboszlai Dominik is posztot váltott, mindhiába. A Forest a hajrában is jól tömörült és végül megtartotta előnyét és – a második félidő alapján – nem is érdemtelenül megnyerte a meccset – hiába hosszabbított öt percet a játékvezető. Slot Liverpoolja először kapott ki a bajnokságban.

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Manchester City 4 4 – – 11–3 +8 12 2. Liverpool 4 3 – 1 7–1 +6 9 3. Brighton & Hove Albion 4 2 2 – 6–2 +4 8 4. Nottingham Forest 4 2 2 – 4–2 +2 8 5. Arsenal 3 2 1 – 5–1 +4 7 6. Newcastle United 3 2 1 – 4–2 +2 7 7. Brentford 4 2 – 2 6–6 0 6 8. Manchester United 4 2 – 2 5–5 0 6 9. Aston Villa 3 2 – 1 4–4 0 6 10. AFC Bournemouth 3 1 2 – 5–4 +1 5 11. Fulham 4 1 2 1 4–4 0 5 12. Tottenham 3 1 1 1 6–3 +3 4 13. Chelsea 3 1 1 1 7–5 +2 4 14. West Ham 4 1 1 2 5–6 –1 4 15. Leicester City 4 – 2 2 5–7 –2 2 16. Crystal Palace 4 – 2 2 4–7 –3 2 17. Ipswich Town 4 – 2 2 2–7 –5 2 18. Wolverhampton 3 – 1 2 3–9 –6 1 19. Southampton 4 – – 4 1–8 –7 0 20. Everton 3 – – 3 2–10 –8 0

PERCRŐL PERCRE