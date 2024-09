Idegenben győzte le a Wolverhamptont, és a tabella élére állt a Liverpool

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

WOLVERHAMPTON–LIVERPOOL 1–2 (0–1)

Wolverhampton, Molineux Stadion. Vezette: A. Taylor

WOLVES: S. Johnstone – N. Semedo, Bueno (Doyle, 77.), Toti, Ait-Nouri – André – Bellegarde (Forbs, 52.), J. Gomes, Lemina, M. Cunha – J. S. Larsen (Hvang Hi Csan, 69.). Vezetőedző: Gary O'Neil

LIVERPOOL: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, A. Robertson (J. Gomez, 89.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Szoboszlai (C. Jones, 73.), Luis Díaz (Gakpo, 73.) – Diogo Jota. Vezetőedző: Arne Slot

Gólszerző: Ait-Nouri (56.), ill. Konaté (45+2.), Szalah (61. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy esélyt kapott a Liverpool. A címvédő Manchester City szombat kora délután 1–1-es döntetlent játszott a Newcastle vendégeként, így Arne Slot csapata már abban a tudatban léphetett pályára a Wolverhampton ellen, hogy ha győzni tud, akkor a tabella élére ugrik. A hazaiak nyeretlenül, tizennégy kapott góllal, és mínusz kilences gólkülönbséggel készültek az összecsapásra, ám tévedett, aki azt gondolta, hogy könnyed mérkőzés vár Szoboszlai Dominik együttesére. A magyar válogatott középpályás természetesen a kezdőben kapott helyet, ám az elején nem igazán ment a játék a Liverpoolnak. Az első fél órában többet volt a labda a Wolverhamptonnál, a vendégeknek pedig egyetlen kaput eltaláló lövésük sem volt. A 31. percben aztán jó helyről kapott szabadrúgást a Liverpool, Mohamed Szalah és Trent-Alexander Arnold mellett Szoboszlai Dominik is ott állt a labda mögött, s végül az angol védő lövését könnyedén védte a hazaiak kapusa.

A negyvenedik percben aztán a magyar válogatott középpályás majdnem megszerezte az idénybeli első gólját. Andrew Robertson adta bal oldalról középre a labdát, Szoboszlai Dominik pedig közelről lőtt, Sam Johnstone azonban bravúrral védett. Óriási lehetőség volt, amit bizony illett volna kihasználni. Az első félidő hosszabbításában aztán egy újabb bal oldali beadás után Ibrahima Konaté fejjel megszerezte a gólt a Liverpoolnak. A második félidő elején egy védelmi megingás után Mohamed Szalah lőhetett az üres kapura, de elszalasztotta a lehetőséget. Akár három góllal is vezethettek volna a vendégek, de így továbbra is nyílt maradt a mérkőzés. Nem sokkal később büntetett is a Wolverhampton, az első gólt szerző Konaté bizonytalanságát és ügyetlenkedését kihasználva egyenlítettek a hazaiak. Sokáig azonban nem örülhettek, mert szinte egyből utána tizenegyest kapott a Liverpool, Mohamed Szalah pedig ezúttal már nem hibázott.

A Wolves nem adta fel, de igazán nagy egyenlítési lehetőséget már nem tudott kialakítani. A Liverpool játékában viszonylag sok volt a hiba, de így is jobban futballozott, megérdemelten győzött, és listavezetőként várhatja a következő fordulót. A folytatás azonban nem ígérkezik egyszerűnek, a bajnokságban a következő három fordulóban a Crystal Palace (idegenben), a Chelsea (otthon), és az Arsenal (idegenben) lesz az ellenfél. Mi pedig abban reménykedhetünk, hogy Szoboszlai Dominik a következő nagy helyzeténél már nem hibázik, és a BL után végre a Premier League-ben is megszerzi az idénybeli első gólját.