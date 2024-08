Jó rajtot venne Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a Premier League-ben

Pályán a magyarok a Premier League-­ben, legalábbis reméljük, hogy az angol élvonal 2024–2025-ös idényében már az első fordulóban játéklehetőséget kap Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – előbbi a Liverpoollal az újonc Ipswich otthonában vendégszerepel, utóbbi a Bournemouth tagjaként Nottinghamből próbálja meg elhozni a három pontot.

Nagyobb érdeklődés várhatóan a magyar válogatott csapatkapitányának teljesítményét kíséri, aki az Arne Slot irányításával átalakuló Liverpool alapembere szeretne lenni. Az első jelek biztatók, a felkészülés alatt stabilan számolt vele a Jürgen Kloppot váltó holland szakember. Az Egyesült Államokban rendezett edzőmérkőzésen Szoboszlai Dominik győztes gólt szerzett a Betis ellen (1–0), múlt vasárnap az Anfielden tartott főpróbán végigjátszotta a Sevilla elleni mérkőzést, és gólpasszal vette ki részét a 4–1-es sikerből.

„Élveztem az amerikai túrát, azzal együtt is, hogy nagyon kemény edzéseink voltak – nyilatkozta Szoboszlai Dominik az EM Sports által kiadott sajtóközleményben. – Általában napi két edzésünk volt, három erős ellenféllel találkoztunk, de hosszú idény vár ránk, erre fel kellett készülnünk. Jürgen Klopp távozását követően jó kezekbe került a csapat, Arne Slot remek szakember, aki nagy hangsúlyt fektet a gyors, rövid passzos játékra, ám ez nem jelenti azt, hogy a futballunk kevésbé lesz intenzív.”

A magyar középpályás a felkészülési találkozókon hatos, nyolcas és tízes pozícióban is szerepet kapott, és mindegyik mérkőzésen megállta a helyét, elvégezte a rá bízott feladatokat.

„Bízom benne, hogy az előttünk álló idényben még inkább segíthetem a támadásépítést, de a lényeg, hogy kivívjam a szakmai stáb bizalmát – folytatta Szobosz­lai Dominik. – Bármilyen szerepkörben is számít rám Arne Slot, abban próbálom majd a maximumot adni, és segíteni a csapatot. Azzal kapcsolatban, hogy az évad során mire lehet képes a Liverpool, nem akarok elkiabálni semmit. Az előző idényben is nagyon bíztam az együttesben, a Ligakupa-győzelem és a harmadik hely nem is nevezhető rossz szereplésnek. Még korai lenne arról beszélni, mire lehetünk képesek a mostani évadban, meccsről meccsre haladunk előre, aztán majd meglátjuk.”

Szoboszlai Dominik mellett a második Premier League-idényére készül Kerkez Milos is. A 20 éves balhátvéd az angol élvonal előző kiírásában letette névjegyét a középcsapatként számot tartott Bournemouthban, és várhatóan ismét fontos szerep vár rá. Csapata augusztusi felkészülési mérkőzésein rendre a kezdőcsapatban kapott helyet, a spanyol élvonalbeli Rayo Vallecano elleni, 1–0-s győzelemmel záruló találkozót végigjátszotta, múlt szombaton, a Girona 3–2-es legyőzésekor 67 percet töltött a pályán. Andoni Iraola vezetőedző érezhetően bízik benne, számít rá, és azon sem kell meglepődni, hogy a Premier League élcsapatai is követik a teljesítményét – a brit sajtó már többször összeboronálta a Chelsea-vel és a Manchester Uniteddel, bár nem tűnik valószínűnek, hogy a klubváltás még a nyáron megvalósulna.

A Bournemouth idényét nehezíti, hogy a klub eladta házi gólkirályát, Dominic Solankét a Tottenhamnek, és ugyan a 26 éves csatárért kapott 55 millió font (plusz 10 millió font lehetséges bónusz) segít egyenesbe hozni a költségvetést, nem biztos, hogy a Solanke által az előző idényben szerzett 21 gólt (19 a bajnokságban) könnyű lesz pótolni. A klub szerződtette a Getafétól Enes Ünalt, ám a 27 éves török csatár sérüléssel küzd, és az első hetekben nem állhat csapata rendelkezésére.

„A lábfejében törött el egy csont, és bár már futóedzéseket végez, az első tétmérkőzéseken még nem számolhatok vele – mondta Andoni Iraola a Daily Echónak a napokban. – A csatárposzttal kapcsolatos kérdőjelek azonban nem szabad, hogy befolyásoljanak minket, szeretnénk jó rajtot venni a bajnokságban. A szurkolók már csak olyanok, hogy ha nyerünk a Nottingham ellen, azt várják tőlünk, hogy végezzünk az idény végén a top tízben, ha kikapunk, akkor meg a kiesés miatt aggódnak, de a játékosoknak ezzel nem szabad foglalkozniuk. Maximálisan koncentrálnunk kell minden mérkőzésen, kezünkbe venni az irányítást, és minden mérkőzést megpróbálni megnyerni.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

Manchester United–Fulham 1–0 (Zirkzee 87.)

SZOMBATI PROGRAM

13:30: Ipswich–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16:00: Arsenal–Wolverhampton (Tv: Spíler1)

16:00: Everton–Brighton

16:00: Newcastle United–Southampton (Tv: Match4)

16:00: Nottingham–Bournemouth

18:30: West Ham–Aston Villa (Tv: Spíler1)

VASÁRNAPI PROGRAM

15.00: Brentford–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐI PROGRAM

21.00: Leicester–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)