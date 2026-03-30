NHL: a Boston háromgólos hátrányból állt talpra az utolsó harmadban
Két harmad után úgy tűnt, a Columbus Blue Jackets magabiztosan győzi le a Bostont. Ám a harmadik harmadban Pavel Zacha előkészített egy találatot Charles McAvoy-nak, majd ő maga is kétszer betalált, az egyenlítő gólját 11 másodperccel a rendes játékidő vége előtt szerezte.
A szétlövés során Fraser Minten és a három gólpasszt kiosztó Viktor Arvidsson is betalált, a Boston egymás után harmadszor nyert, míg a Columbus sorozatban ugyanennyiszer maradt alul.
A keleti főcsoportban élre állt a Tampa Bay Lightning, amely a Nashville-t győzte le hazai pályán. Jake Guentzel egymás után a negyedik mérkőzésén volt eredményes, emellett két gólpasszt is adott. A Montreal harmadszor győzte le az alapszakaszban a Caroline Hurricanest, így a kanadaiak sorozatban öt győzelemnél járnak.
A Philadelphia hosszabbítás után nyert a Dallas ellen, a New York Rangers legyőzte a Floridát, míg a New Jersey ötöt ütött a Chicagónak.
JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
New York Rangers–Florida Panthers 3–1
Caroline Hurricanes–Montreal Canadiens 1–3
Columbus Blue Jackets–Boston Bruins 3–4 – szétlövéssel
Tampa Bay Lightning–Nashville Predators 3–2
New Jersey Devils–Chicago Blackhawks 5–3
Philadelphia Flyers–Dallas Stars 2–1 – hosszabbítás után