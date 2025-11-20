NBA: újabb tripla dupla Jokicstól, dudaszós győztes dobás Portlandben

Alperen Sengün és Kevin Durant vezérletével a Houston Rockets idegenben győzte le a Clevelandet, míg Bennedict Mathurin dupla duplájával a Pacers nyolcmeccses vereségszériát szakított meg a Charlotte ellen. A Toronto tovább menetel: Brandon Ingram és RJ Barrett is 22 ponttal segítette az ötödik zsinórban aratott sikert Philadelphiában.

A Miamiban Norman Powell 25 pontja és Bam Adebayo sikeres visszatérése bizonyult döntőnek a fáradt Warriors ellen. Julius Randle 32 ponttal húzta a Timberwolvest a Wizards elleni diadalhoz. A Denvernek Peyton Watson karriercsúcsa és Nikola Jokics újabb tripla duplája hozott győzelmet a Pelicans otthonában.

Shai Gilgeous-Alexander 33 ponttal repítette a Thundert a Sacramento ellen, míg Jalen Brunson visszatérése és Landry Shamet végjátékbeli triplái hozták meg a Knicks első idegenbeli sikerét Dallasban. A nap drámáját Nikola Vucsevics szolgáltatta: a Bulls centere dudaszóra dobott triplával döntötte el a Portland elleni találkozót.

NBA

ALAPSZAKASZ

Cleveland Cavaliers–Houston Rockets 104–114

Indiana Pacers–Charlotte Hornets 127–118

Philadelphia 76ers–Toronto Raptors 112–121

Miami Heat–Golden State Warriors 110–96

Minnesota Timberwolves–Washington Wizards 120–109

New Orleans Pelicans–Denver Nuggets 118–125

Oklahoma City Thunder–Sacramento Kings 113–99

Dallas Mavericks–New York Knicks 111–113

Portland Trail Blazers–Chicago Bulls 121–122