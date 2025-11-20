Nemzeti Sportrádió

NBA: újabb tripla dupla Jokicstól, dudaszós győztes dobás Portlandben

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.20. 09:10
null
Nikola Jokics játékával nem tudnak mit kezdeni az ellenfelek... (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Nikola Jokics Nikola Vucsevics
Izgalmas szerda estét (magyar idő szerint csütörtök hajnalt) hozott az NBA: a Houston és a Miami idegenben aratott fontos győzelmet, a Toronto ötödik meccsét nyerte zsinórban, míg Denverben Nikola Jokics újabb tripla duplával jelentkezett. A nap legemlékezetesebb jelenetét Nikola Vucsevics produkálta, aki dudaszóval dobott győztes triplát Portlandben.

Alperen Sengün és Kevin Durant vezérletével a Houston Rockets idegenben győzte le a Clevelandet, míg Bennedict Mathurin dupla duplájával a Pacers nyolcmeccses vereségszériát szakított meg a Charlotte ellen. A Toronto tovább menetel: Brandon Ingram és RJ Barrett is 22 ponttal segítette az ötödik zsinórban aratott sikert Philadelphiában.

A Miamiban Norman Powell 25 pontja és Bam Adebayo sikeres visszatérése bizonyult döntőnek a fáradt Warriors ellen. Julius Randle 32 ponttal húzta a Timberwolvest a Wizards elleni diadalhoz. A Denvernek Peyton Watson karriercsúcsa és Nikola Jokics újabb tripla duplája hozott győzelmet a Pelicans otthonában.

Shai Gilgeous-Alexander 33 ponttal repítette a Thundert a Sacramento ellen, míg Jalen Brunson visszatérése és Landry Shamet végjátékbeli triplái hozták meg a Knicks első idegenbeli sikerét Dallasban. A nap drámáját Nikola Vucsevics szolgáltatta: a Bulls centere dudaszóra dobott triplával döntötte el a Portland elleni találkozót.

NBA
ALAPSZAKASZ
Cleveland Cavaliers–Houston Rockets 104–114
Indiana Pacers–Charlotte Hornets 127–118
Philadelphia 76ers–Toronto Raptors 112–121
Miami Heat–Golden State Warriors 110–96
Minnesota Timberwolves–Washington Wizards 120–109
New Orleans Pelicans–Denver Nuggets 118–125
Oklahoma City Thunder–Sacramento Kings 113–99
Dallas Mavericks–New York Knicks 111–113
Portland Trail Blazers–Chicago Bulls 121–122

 

NBA Nikola Jokics Nikola Vucsevics
Legfrissebb hírek

NBA: Tyrese Maxey 50 pont felett, nagy csatát nyert meg a Philadelphia

Amerikai sportok
5 órája

LeBron James visszatért, a Lakers 140 pontot szerezve nyert – videók

Amerikai sportok
2025.11.19. 08:50

NBA: Mitchell parádéja, a Pistons tízes szériája és több körömrágós végjáték

Amerikai sportok
2025.11.18. 08:01

NBA: majdnem elbukta 24 pontos előnyét a Celtics, de így is hozott nagy fordításokat a játéknap

Amerikai sportok
2025.11.17. 09:02

NBA: Luka Doncic 41 pontjával a Buckst is legyőzte a Lakers – videó

Amerikai sportok
2025.11.16. 08:37

Curry 49 ponttal vezette győzelemre a Warriorst a Spurs ellen – videók

Amerikai sportok
2025.11.15. 09:07

NBA: Barnes vezérletével nyert a Raptors, karriercsúcsokkal győzött a Hawks

Amerikai sportok
2025.11.14. 06:29

NBA: Jokics 55 pontot szórt, Curry 46-tal vezette győzelemre a Warriorst

Amerikai sportok
2025.11.13. 07:48
Ezek is érdekelhetik