NFL: Dallasban is új vezetőedző után néznek

A Green Bay Packersszel 2010-ben Super Bowlt nyerő McCarthy a 2020-as idény előtt lett a Cowboys vezetőedzője, de öt év alatt annak ellenére sem tudta a Super Bowlba juttatni a csapatot, hogy 2021-ben és 2023-ban a legtöbb pontot szerezte az alapszakaszban. Háromszor jutott el a playoffba, de csak egy győzelmet aratott.

Dallasban csak most hoztak döntést McCarthyról, a múlt héten nem adtak engedélyt a Chicagónak arra, hogy állásinterjún fogadja a szakembert.

A Cowboys a hetedik csapat, amelynek új edzőt kell keresnie a következő idény előtt, a Chicago, a New Orleans és a New York Jets már az idény közben elbocsátotta főedzőjét, míg a Las Vegas, a New England és a Jacksonville az alapszakasz után köszönt el a szakmai munka vezetőjétől.

Közülük a New England találta meg új vezetőedzőjét, a játékosként a Patriotscel játékosként három bajnoki címet szerző Mike Vrabel lett Jerod Mayo utódja. A rutinos szakember hat évig volt a Tennessee főedzője.