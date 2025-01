NBA: sorozatban harmadszor is kikapott a New York Knicks

Rossz szériában van a New York Knicks, amely sorozatban harmadik vereséget szenvedte el az alapszakaszban – ezúttal az Orlando Magic ellen maradt alul a Keleti főcsoportban még így is harmadik helyen álló New York-i együttes. Josh Hart 15 pontot dobott a hazaiaknál, és emellett összeszedett 14 (!) lepattanót is, ám ez kevésnek bizonyult a pontszerzéshez, leginkább annak köszönhetően, mert a másik oldalon Cole Anthony 24 pontot szórt. Győzelmének köszönhetően a Magic már csak egy hellyel van lemaradva a Knicks mögött.

NBA

ALAPSZAKASZ

Philadelphia 76ers–Phoenix Suns 99–109

Detroit Pistons–Portland Trail Blazers 118–115

Toronto Raptors–Milwaukee Bucks 104–128

New York Knicks–Orlando Magic 94–103

Brooklyn Nets–Indiana Pacers 99–113

Minnesota Timberwolves–Los Angeles Clippers 108–106

Memphis Grizzlies–Dallas Mavericks 119–104

Chicago Bulls–San Antonio Spurs 114–110

Sacramento Kings–Miami Heat 123–118