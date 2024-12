NFL: pontszegény meccset nyert Chicagóban a Seattle

A rájátszásbeli szereplésért még versenyben lévő Seattle az első támadása végén vezetést szerzett Jason Myers hárompontosával, majd a második negyed végén a chicagói Cairo Santos és Myers is betalált.

Több pont fel sem került a táblára a védelmek által uralt összecsapáson, amelyen az utolsó chicagói támadás végén Caleb Williams passzát Riq Woolen lehalászta, ezzel lezárta a mérkőzést.

A Seattle rájátszásba jutására akkor marad esély, ha az Arizona magyar idő szerint vasárnap hajnalban legyőzi a Los Angeles Ramst.

NFL

ALAPSZAKASZ, 17. FORDULÓ

Chicago Bears–Seattle Seahawks 3–

Szerdai mérkőzések

Pittsburgh Steelers–Kansas City Chiefs 10–29

Houston Texans–Baltimore Ravens 2–31

Szombat

19.00: New England Patriots–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

22.30: Cincinnati Bengals–Denver Broncos (Tv: Arena4)

Vasárnap

2.15: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)

19.00: Buffalo Bills–New York Jets

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans

19.00: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

19.00: New Orleans Saints–Las Vegas Raiders

19.00: New York Giants–Indianapolis Colts

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers

22.05: Cleveland Browns–Miami Dolphins

22.25: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Washington Commanders–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: San Francisco 49ers–Detroit Lions (Tv: Arena4)