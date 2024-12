NFL: Lamar Jackson történelmet írt

A Baltimore Ravens 27 éves klasszisa a karácsonyi játéknapon 87 yardot tett meg a labdával a már csoportgyőztes Houston Texans otthonában 31–2-re megnyert mérkőzésen, így 6110 yardnál tart, amivel megdöntötte Michael Vick csúcsát, aki – saját bevallása szerint – az egyik kedvenc sportolója volt.

A kétszer is az NFL legértékesebb játékosának választott Jackson futott touchdownja mellett kettőt passzolt is, így nagyban hozzájárult a fölényes sikerhez, amellyel ráadásul csapata átvette a vezetést a divíziójában, mivel a másik szerdai találkozón a nagy rivális és a rájátszásba már szintén bejutott Pittsburgh Steelers kikapott a címvédő Kansas City Chiefstől.

A sorozatban harmadik bajnoki címükre hajtó „Főnökök” ugyancsak könnyed, 29–10-es diadalt arattak, így 15–1-re javították a mérlegüket, mellyel az alapszakasz utolsó fordulójának eredményeitől függetlenül bebiztosították első kiemelésüket az Amerikai főcsoportban, azaz a rájátszásban végig hazai pályán szerepelhetnek és az első körben erőnyerők lesznek.

NFL

17. FORDULÓ

Szerda

Pittsburgh Steelers–Kansas City Chiefs 10–29

Houston Texans–Baltimore Ravens 2–31

Péntek

2.15: Chicago Bears–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

Szombat

19.00: New England Patriots–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

22.30: Cincinnati Bengals–Denver Broncos (Tv: Arena4)

Vasárnap

2.15: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)

19.00: Buffalo Bills–New York Jets

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans

19.00: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

19.00: New Orleans Saints–Las Vegas Raiders

19.00: New York Giants–Indianapolis Colts

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers

22.05: Cleveland Browns–Miami Dolphins

22.25: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Washington Commanders–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: San Francisco 49ers–Detroit Lions (Tv: Arena4)