NFL: a Rams a Cardinals megverésével nagy lépést tett a csoportgyőzelem felé

A pont nélküli első negyed után a Rams Kyren Williams futott hatpontosával szerzett vezetést. A Los Angeles védelme az első félidőben négy puntra és egy sikertelen negyedik kísérletre kényszerítette az Arizona támadósorát. A félidő vége előtt a Rams egy mezőnygóllal tízpontosra növelte az előnyét.

A második játékrészben viszont megakadt a hazaiak támadósora. A szünet után mindössze 90 yardot haladt a Rams, se a futás, se a passzjáték nem működött. Ellenben a Cardinals az első két labdabirtoklásából is pontokat szerzett: előbb Trey McBride kapta el Kyler Murray passzát a célterületen belül, majd Chad Ryland lőtt a póznák közé 28 yardról, bár korábban a TD utáni extra pont kimaradt. A Rams a kapaszkodó Arizonának egy mezőnygóllal válaszolt, de ezzel ki is fogyott az erő a Matthew Stafford vezette támadósorból. A Cardinals támadhatott a győzelemért, ám Kyler Murray labdáját kétszer is hazai védők halászták le, így a Rams nyerte a találkozót. A második alkalommal a célterületen belül Ahkello Witherspoon húzta le Murray passzát egy akrobatikus mozdulattal.

A hazaiak legjobbja a tíz elkapásból 129 yardot termelő Puka Nacua volt, míg a vendégeknél a 12 elkapásból 123 yardot összehozó McBride-ot lehet kiemelni. A Rams az utolsó héten a Seattle Seahawkst fogadja, a mérkőzés az NFC Nyugat csoportelsőségéről dönt, a Los Angeles-iek mérkőzéselőnyből várhatják a találkozót.

NFL

ALAPSZAKASZ, 17. FORDULÓ

Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 13–9

Korábban

New England Patriots–Los Angeles Chargers 7–40

Cincinnati Bengals–Denver Broncos 30–24 – hosszabbítás után

Vasárnap játsszák

19.00: Buffalo Bills–New York Jets

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans

19.00: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

19.00: New Orleans Saints–Las Vegas Raiders

19.00: New York Giants–Indianapolis Colts

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers

22.05: Cleveland Browns–Miami Dolphins

22.25: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Washington Commanders–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: San Francisco 49ers–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Csütörtöki mérkőzés

Chicago Bears–Seattle Seahawks 3–6

Szerdai mérkőzések

Pittsburgh Steelers–Kansas City Chiefs 10–29

Houston Texans–Baltimore Ravens 2–31