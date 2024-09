NFL: utolsó perces TD-vel nyert az Eagles, harmadik győzelmét is megszerezte a Vikings

A forduló egyik legjobb mérkőzésének ígérkező Eagles–Saint közel sem úgy kezdődött, amit elvártunk volna tőle. Az első két héten két alkalommal is negyven pont fölé jutó New Orleans mindössze három pontot tudott feltenni a táblára az első félidőben, míg a Philadelphia egyet sem tudott szerezni a nagyszünetig. A folytatás sokáig szintén elég eseménytelen volt, ám a záró etapban felpörögtek az események. Először az Eagles idén igazolt futója, Saquon Barkley futott touchdownt, majd a másik oldalon Derek Carr passzával szerezte vissza a vezetést a Saint két perccel a vége előtt. A hajrában viszont gyönyörú drive-ot vezettek Jalen Hurtsék, aminek hat pont lett a vége – ismét Barkleynak köszönhetően –, így meg is lett a győzelem a Sasoknak.

A sokak számára eddig legmeglepőbb csapat, a Sam Darnold vezette Vikings ismét megmutatta, hogy számolni kell vele az idényben. Az eddig veretlen lilák ugyanis a szintén két győzelemmel álló Texanst nulla ponton tartották az első félidőben, míg ők 14-et is vittek. A folytatásban ugyan felkerült C. J. Stroud gárdája a táblára, de az északiak a továbbiakban csak tovább növelték az előnyüket, míg a texasiaknak semmi ellenszere sem volt az ellenfél védelmére, így Justin Jeffersonék harmadik meccsüket is behúzták.

Szoros meccset hozott a szintén két veretlen csapat mérkőzése, ahol a Chargers csapott össze a Steelersszel. A két csapat védelmét ismerve nem meglepő módon nem mondhatjuk, hogy csak úgy repkedtek a pontok, ennek ellenére a találkozó rendkívül kiélezett volt. Az utolsó játékrészben sokkal jobban jött ki a lépés Justin Fieldsének, míg a Los Angelesnél le kellett vinni Justin Herbertet a pályáról, így a Pittsburgh továbbra sem talált legyőzőre.

Az este folyamán két nagy meglepetés is született, mert két nyeretlen gárdának is sikerült nyernie. A sokak szerint 1/1-es választásra is esélyes New York Giants legyőzte a Cleveland Brownst, míg az újonc irányítóval, Bo Nixszel felálló Denver Broncos simán nyert a Baker Mayfield vezette Tampa Bay Buccaneers otthonában.

A Green Bay Packers a kezdőirányítója, Jordan Love nélkül is legyőzte a Tennessee Titanst, az Indianapolis Colts pedig az idei első választott, Caleb Williams vezette Chicago Bearst múlta felül, amely továbbra is vár az első győzelmére az idényben.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Cleveland Browns–New York Giants 15–21

Indianapolis Colts–Chicago Bears 21–16

Minnesota Vikings–Houston Texans 34–7

New Orleans Saints–Philadelphia Eagles 12–15

Pittsburgh Steelers–Los Angeles Chargers 20–10

Tampa Bay Buccaneers–Denver Broncos 7–26

Tennessee Titans–Green Bay Packers 17–30

Később

22.05: Las Vegas Raiders–Carolina Panthers

22.05: Seattle Seahawks–Miami Dolphins

22.25: Arizona Cardinals–Detroit Lions

22.25: Dallas Cowboys–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

22.25: Los Angeles Rams–San Francisco 49ers

Hétfő

2.20: Atlanta Falcons–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Kedd

1.30: Buffalo Bills–Jacksonville Jaguars (Tv: Match4)

2.15: Cincinnati Bengals–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Hétfőn játszották

New York Jets–New England Patriots 24–3