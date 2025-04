A Savona legyőzésével bejutott a póló BL négyes döntőjébe a címvédő FTC

Még Mucsi Zoltán színművész is „besegített” az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapatának egyik edzésén, hogy a Bajnokok Ligája-címvédő minél jobban felkészülhessen a Savona ellen – derült ki a klub mérkőzés előtt készített kedvcsináló videójából.

Az FTC a BL második csoportkörének ötödik fordulójában fogadta az olaszokat a Komjádi uszodában. Három hete a Barceloneta otthonában ötméteresek után szenvedett vereséget Nyéki Balázs csapata, így akkor még nem biztosította be matematikailag a továbbjutást – így a Savona ellen ennek eléréséért ugrottak medencébe a zöld-fehérek.

Az első félidőben aktívan – és eredményesen – próbálkozott az FTC a külső körről, egymás után akadtak be a bombák Gianmarco Nicosia kapujába. Az első negyedben ötször is betaláltak a zöld-fehérek – a negyedik magyar gólnál Vigvári Vendel bombáját már szinte kivédte az olasz kapus, valahogy mégis besodorta a kapuba –, az olaszoknak hat és fél percig kellett várniuk az első gólig. A második negyedben viszont a Savona nemcsak hátul, elöl is egyre hatékonyabbá vált, Nicosia egyre többet védett, és a távoli lövések a túloldalon is rendre utat találtak. A fordulás után sem álltak le az olaszok – a harmadik negyed elején Mario Guidi játszotta át remekül a labdát a rosszkéz oldalról a bal fához felúszó Lorenzo Bruninak, aki egyből be is vágta, 6–8-ra zárkózott fel a Savona.

Nyéki Balázs értetlenkedve, kissé dühösen tárta szét a karjait – a későbbi időkérésnél határozottan, de higgadtan arra kérte játékosait, hogy többet kommunikáljanak egymással, és nyugodjanak le. Ennek nem lett meg egyből a hatása: Valerio Rizzo harmadik találatával 8–9-re, egyetlen gólra zárkózott fel az ellenfél, ám hamarosan egy szerencsés szituáció után ismét két góllal vezetett a Fradi, Dusan Mandics bombáját kivédte Nicosia, de a kipattanót Jansik Szilárd közvetlen közelről bekotorta. A negyedik negyedben pedig újból futószalagon jöttek a magyar gólok, a fantasztikusan játszó Manhercz Krisztián és Sztilianosz Argiropulosz kétszer is betalált ebben a szakaszban, Nagy Ádám is eredményes volt, hátul pedig a fontos pillanatokban jöttek a blokkok: 15–11 lett a vége, az FTC tavaly után ismét ott van a BL máltai négyes döntőjében.

„Két hét szünet után játszottunk együtt ismét, újból meg kellett találnunk egymást. Bár a múlt héten a Pro Reccóval készültünk, de a tétmérkőzés mindig más. Jól kezdtünk, de a meccs közepén kicsit elillant az önbizalom, feleslegesen kapkodtunk el helyzeteket. Szerencsére azért magabiztos győzelmet arattunk, a tizenegy kapott gól kicsit sok, többször hibáztunk olyan szituációkban, amelyekben nem szoktunk. Ezeket kijavítjuk a következő mérkőzésekre” – mondta a találkozó után Vámos Márton az M4 Sportnak.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 5. FORDULÓ

FTC-TELEKOK–SAVONA (olasz) 15–11 (5–1, 3–4, 2–3, 5–3)

Komjádi uszoda. V: Franulovic (horvát), Bourges (francia).

FTC: SZAKONYI – Mandics 1, MANHERCZ K. 3, ARGIROPULOSZ 4, De Toro, Vámos 2, Di Somma 1. Csere: Nagy Ádám 2, Fekete G., Német T., Vigvári Vendel 1, Jansik Sz. 1. Edző: Nyéki Balázs

SAVONA: NICOSIA – Vavic, ERDÉLYI 2, Occhione, Rocchi, Guidi 2, Damonte. Csere: Figlioli, RIZZO 3, Merkulov 2, Bruni 1, Gullotta 1. Edző: Alberto Angelini

Emberelőny-kihasználás: 17/9, ill. 13/6. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1. Kipontozódott: Vámos (20. p.), Gullotta (20. p.), Fekete G. (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Örülnünk kell a négyes döntőnek, rengeteget dolgoztunk ezért ezen az egy mérkőzésen is. Váratlanul jól kezdtünk, hogy miért ment el másik mederbe a mérkőzés, annak két oka van: egyrészt kicsit azt hittük, fieszta lesz, de nem lett, másrészt olasz csapat ellen mindig rendkívül nehéz játszani, olykor áldozatnak mutatja magát, közben meg rettentően agresszívan játszik. Emiatt alakult nehezen a vége, de örülök a négybe jutásnak, és hogy közelebb kerültünk a csoportelsőséghez.