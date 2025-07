Vogel Soma nélkül utazik a férfi vízilabda-válogatott a szingapúri világbajnokságra

Ha nyár, akkor vakáció! Már akinek… Miközben a táborozók elkezdték felfedezni a Margitszigetet, a Palatinus strandtól néhány száz méterre a tervezés utolsó fázisa zajlott a szingapúri küldetés előtt: férfi- és női válogatottunk szövetségi kapitánya kijelölte a világbajnokságra utazó keretet.

A Magyar Vízilabda-szövetség megadta a módját a csapatbemutatónak: Varga Zsolt és Cseh Sándor illusztris környezetben, a székház panorámateraszán nevezte meg a tizenötöket. A szövetség elnöke, Madaras Norbert hangsúlyozta, mozgalmas napokon vagyunk túl: a két válogatott hat nap alatt hat mérkőzést játszott Gödöllőn és a Hajós uszodában.

„Az olimpiai ciklus első éve mindig a megújulás jegyében telik, ezúttal sincs másként – hangsúlyozta Madaras Norbert. – Azt vártuk a két kapitánytól, hogy új csapatot építsenek, néhány játékossal már az elmúlt időszakban is megismerkedhetett a közvélemény. Ami a szingapúri célt illeti, szeretnénk a négy közé jutni, illetve ha már ott vagyunk, érmet szerezni. Emellett nagyon fontos, hogy olyan játékosokat találjunk, akik a budapesti világbajnokságon és a Los Angeles-i olimpián is segítségünkre lesznek.”

Az izgalmakat fokozandó kivetítőn egyesével mutatták be a kerettagokat, elsőként a női válogatott játékosait. Cseh Sándor szövetségi kapitány a kapuban Neszmély Boglárkára és Torma Lucára, a mezőnyben Szilágyi Dorottyára, Vályi Vandára, Varró Eszterre, Peresztegi-Nagy Kingára, Sümegi Nórára, Dömsödi Dalmára, Keszthelyi Ritára, Leimeter Dórára, Rybanska Natasára, Faragó Kamillára, Garda Krisztinára, Tiba Pannára és Hajdú Katára számít a szingapúri világbajnokságon.

„Voltak álmatlan éjszakáim, nagyon nehéz kialakítani a csapatot, ha minden játékos magához képest a száz százalékot adja a hétköznapokban – mondta Cseh Sándor. – Egyáltalán nem biztos, hogy ez a végleges magyar válogatott, fontos, hogy mindig kiélezett legyen a verseny a keretbe kerülésért. Mindig mindenki nyerni szeretne, hét-nyolc csapat is azért utazik Szingapúrba, hogy érmes legyen. Azt várom, hogy legfontosabb mérkőzéseken is nagy kedvvel, örömmel játsszunk, illetve azt, hogy higgadtak, mégis bátrak legyünk, mert ez kell az eredményességhez.”

A férfiaknál a két kapus, Csoma Kristóf és Mizsei Márton mellett a mezőnyjátékosok közül Angyal Dániel, Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Vámos Márton, Nagy Ádám, Fekete Gergő, Burián Gergely, Kovács Péter, Vigvári Vendel, Jansik Szilárd, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor és Nagy Ákos került be az utazó keretbe. A legnagyobb hiányzó a sérült Vogel Soma, aki műtét előtt áll.

„Sok stresszes óra van a döntések mögött – emelte ki Varga Zsolt. – Azt a huszonhárom játékost tartom egy egységnek, akik benne voltak a bő keretben, a következő években azokra is számítok, akik ezúttal nem utaznak Szingapúrba. A stabilitás mellett ezúttal a fiatalítást is előtérbe helyezzük, ebben a csapatban benne van, hogy a legerősebb riválisokat is megverjük – ehhez csapatmunkára és türelemre van szükség.”

A csapatkapitányok is felszólaltak: Keszthelyi Rita elmondta, jó érzésekkel várja a világbajnokságot, mindenkin azt látja, hogy élvezi a közös munkát, míg Manhercz Krisztián szerint a szingapúri torna újabb fontos állomása lesz az útnak, amelyen a magyar válogatott elindult.

Madaras Norbert új támogatót is bejelentett: a World Aquatics stratégiai partnerével, az OTP Bankkal kötött megállapodást a magyar szövetség. Csányi Péter vezérigazgató a sajtóeseményen hangsúlyozta, a magyar sport példát mutat és közösséget épít, minden korosztályt inspirál. Az OTP-csoport értékrendjéhez tartozik a társadalmi szerepvállalás, amelynek keretében számos sportszervezetet és csapatot támogat különböző sportágakban – legyen szó labdarúgásról, kézilabdáról, cselgáncsról vagy immár vízilabdáról. Csányi Péter szerint a közös értékek, vagyis a kitartás, az elkötelezettség és a csapatmunka jó alapot ad arra, hogy kölcsönösen előnyös együttműködés vegye kezdetét. A legalább hároméves megállapodás célja, hogy a felnőtt férfiválogatott mellett a női vízilabdát, az utánpótlást és a tömegsportot is népszerűsítsék. az OTP Bankkal kötött megállapodást a magyar szövetség

A férfiválogatott vb-kerete

Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Mizsei Márton (Vasas-Plaket). Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (CN Marseille), Manhercz Krisztián (FTC-Telekom), Molnár Erik (FTC-Telekom), Vámos Márton (FTC-Telekom), Nagy Ádám (FTC-Telekom), Fekete Gergő (FTC-Telekom), Burián Gergely (CN Barceloneta), Kovács Péter (BVSC-Manna ABC), Vigvári Vendel (FTC-Telekom), Jansik Szilárd (FTC-Telekom), Vigvári Vince (CN Barceloneta), Vismeg Zsombor (FTC-Telekom), Nagy Ákos (FTC-Telekom). Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

A bővebb keretben benne volt: Batizi Benedek (VASAS-Plaket), Ekler Zsombor, (BVSC-Manna ABC), Gyapjas Viktor (BVSC-Manna ABC), Szécsi Marcell (UCLA), Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC), Varga Vince (FTC-Telekom), Vogel Soma (FTC-Telekom)

A női válogatott vb-kerete

Kapusok: Neszmély Boglárka (FTC), Torma Luca (Eger). Mezőnyjátékosok: Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya (Eger), Vályi Vanda (FTC), Varró Eszter (Berkeley), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Sümegi Nóra (DFVE), Dömsödi Dalma (BVSC), Keszthelyi Rita (CN Sabadell), Leimeter Dóra (FTC), Rybanska Natasa (Alimos), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (DFVE), Tiba Panna (UVSE), Hajdú Kata (UVSE). Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

A bővebb keretben benne volt: Golopencza Szonja (UVSE), Aubéli Tekla (UVSE), Baksa Vanda (UVSE), Bonca Vivien (FTC), Dobi Dorina (DFVE), Fekete Flóra (FTC), Pogonyi Bíbor (Eger), Szegedi Panni (UVSE)

VIZES-VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

A vízilabdatorna csoportkörének magyar érdekeltségű programja (kezdési időpontok magyar idő szerint)

Férfiak, B-csoport

Július 12.

11.35: Magyarország–Ausztrália

Július 14.

7.45: Japán–Magyarország

Július 16.

14.45: Spanyolország–Magyarország

Nők, C-csoport

Július 11.

14.45: Görögország–Magyarország

Július 13.

4.35: Magyarország–Japán

Július 15.

14.45: Horvátország–Magyarország