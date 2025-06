Távozik az FTC vízilabdacsapatának egyik legjobbja – hivatalos

Az már korábban kiderült, hogy a következő szezonban nem lesz a ferencvárosi vízilabdacsapatának játékosa Pohl Zoltán és Nagy Ádám. Előbbi visszavonult, míg utóbbi külföldön folytatja.

Kedden kiderült, hogy rajtuk kívül Német Toni is távozik. A Ferencvárosnál nyolc évig pólózó kiválóság 2017-ben az OSC-től érkezett a csapathoz.

A klub közleménye szerint Német is külföldön folytatja pályafutását, a Jadran Split játékosa lesz. Adrian Jezina, a klub elnöke a Slobodna Dalmacijának erősítette meg a 31 éves center szerződtetését.

„Rendkívül örülünk, hogy Német Toni csatlakozik hozzánk. Ő egy tapasztalt válogatott játékos és sokat látott center. Érkezése is jelzi, hogy a Jadrannak komoly ambíciói vannak, és hogy továbbra is az európai és horvát vízilabda élvonalában akarunk maradni. Megerősíthetem, hogy megállapodtunk a Ferencvárossal, és Német érkezése nemcsak a posztján erősítés, hanem egy erős üzenet is, hogy a Jadran továbbra is egy versenyképes és trófeákat nyerő csapatot épít, amely készen áll a legnagyobb kihívásokra. A célunk továbbra is ugyanaz: kupákért harcolni, játékosokat fejleszteni, és továbbra is Split és a horvát sport büszkeségeinek maradni” – mondta a sportvezető.

Német a Ferencvárossal 21 trófeát, közte három Bajnokok Ligáját nyert.