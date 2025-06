Hiába a strandidő, kemény munkát végzett a magyar női vízilabda-válogatott

VÉLEMÉNY NESZMÉLY Boglárka, a női válogatott kapusa: – Folyamatosan épülünk, alakulóban van, kinek hol a pontos helye, de a társaság nagyszerű. A fiatalos lendületre ugyanúgy szükség van, mint a rutinos játékosokra. A Seat-kupa egyfajta főpróba a vébé előtt, minden mérkőzést komolyan veszünk, de a görögök elleni lesz a legnagyobb erőfelmérő mind nekünk, mind nekik. Ezen az edzésen kimondottan a lapos lövések hárítására feküdtünk rá, a kislabdás gyakorlat erre készített fel – a kislabda kevésbé csúszik át a kezünk alatt, így a hagyományos labdával már könnyebb dolgunk lesz.

Rutin és fiatalság remekül párosul: az aktív kétkapuzás után – mégiscsak ez modellezi a legjobban a tétmeccseket – három a három elleni csoportos gyakorlatok következtek, a passzoló kereste a támadót, a védő blokkolni igyekezett. A fiataloknak közvetlenül a feladat kezdete előtt akadt egy-két kérdésük a pontos megvalósítást illetően, a tapasztaltabbak közül Hajdú Kata, Garda Krisztina vagy Vályi Vanda is igyekezett válaszolni. Ám Cseh Sándor szövetségi kapitány segítője, Dávid Zoltán az összpontosítást elősegítendő nagyobb pörgést kért a lányoktól, mert úgy látta, „Túl sok a duma” – a játékosok magasabb sebességi fokozatra is kapcsoltak. A kapusok külön készültek: olyan kislabdával is lőttek egymásnak, amellyel leginkább a strandokon találkozni. Az edzés kiadós egy az egy elleni párharcokkal zárult.

„A védekezés a világkupa mindkét részében jól nézett ki, de ezen mindig dolgozunk, mert ez ad tartást. Csapatszinten elég gyorsan játszunk, de a labda mozgatásának a sebességén még mindig lehet fejleszteni, ez emberelőnyben és zónában is rendkívül fontos. A három a három elleni védekezésünk viszont még nem állt úgy össze, illetve a világkupán előfordult, hogy ha este fejeztük be a meccset, és nem volt annyi időnk készülni a következő ellenfél taktikájára, nem mertünk extrémebb megoldásokat alkalmazni. Sok elemet megtartanánk, emellett van miben fejlődnünk is” – mondta a szerdai tréning után Cseh Sándor.