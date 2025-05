Kiütéssel nyert a Vasas ellen, 27-edszer bajnok az FTC vízilabdacsapata

Pontatlan befejezés vagy labdavesztés az egyik oldalon, gyors gól a másikon. Mintha ugyanazokat a képkockákat vetítették volna újra meg újra a férfi vízilabda ob I bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén: a Ferencváros könyörtelenül megbüntette a Vasas megingásait. Ezúttal egy pillanatig sem volt kérdéses, melyik csapat érvényesíti akaratát a medencében, a címvédő átrobogott a párharc első két felvonásán derekasan küzdő ellenfelén.

Pedig nem kezdett rosszul a Vasas (értsd: kihasznált fór és kivédekezett emberhátrány), de a blokkok elcsúsztak, a bajnokság gólkirálya, Vigvári Vendel pedig mindkét szélről megtalálta a rést. Vogel Soma tartást adott a kapuban, többször is bravúrral ért vissza a rövidre, és váratlan megoldásoknak sem engedtek teret a zöld-fehérek, a bejátszások után rendszerint elhalászták a labdát.

Nem véletlenül mondta a vasasos Lakatos Soma, hogy lefordulásból a világ bármely csapatát képes megtörni az FTC, amely rendezetlen védelem ellen futószalagon lőtte a gólokat, Manhercz Krisztián és Dusan Mandics is mesteri ejtéssel jelentkezett. A második negyed közepén 8–3-ra vezetett a címvédő, ekkor cserélt kapust a Vasas, de a Mizsei Mártont váltó Lévai Mártont is gyorsan felavatták a ferencvárosi klasszisok, akik hat-hét méterről lőtték át a zónát.

Az elfáradó Vasas a második negyedtől összesen két gólt szerzett, Nyéki Balázs együttese ugyanis végig rendkívül fegyelmezetten védekezett, és támadásban sem lépett le a gázpedálról. A záró nyolc percre nyolc hazai gól jutott, a Ferencváros 22–5-ös győzelmével a 27. bajnoki címét ünnepelhette a Komjádi uszoda tömött lelátói előtt.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

FTC-Telekom Waterpolo–VasasPlaket 22–5 (4–3, 6–0, 4–1, 8–1)

Komjádi uszoda. V: Kovács Cs. T., Kovács S.

FTC: VOGEL SOMA – Pohl 1, ARGIROPULOSZ 4, MANHERCZ K. 3, Német T., Mandics 2, VÁMOS 2. Csere: SZAKONYI (kapus), Nagy Ádám, Di Somma 1, VIGVÁRI VENDEL 4, Jansik Sz. 2, FEKETE G. 3, Lugosi. Edző: Nyéki Balázs

VASAS: Mizsei – Djurdjics 1, Bátori 1, Randjelovics 1, Batizi, Dala D. 1, LAKATOS S. 1. Csere: Lévai (kapus), Mijics, Gábor L., Sélley-Rauscher, Gaszt, Ragács, Tasi. Edző: Szlobodan Nikics

Emberelőny-kihasználás: 12/8, ill. 8/2. Kipontozódott: Dala D. (25. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 az FTC javára

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Ez a mérkőzés nagyon sima lett, végig jól játszottunk. Elismerés illeti a Vasast is, amelyet az idény előtt nem vártam a bajnoki döntőbe, mégis eljutott idáig. Rendkívül profi játékosokkal dolgozhatok, minden szempontból nagyszerű a hozzáállásuk.

Szlobodan Nikics: – Fizikailag nem bírtunk a Fradival, amely nemcsak Magyarországon, hanem Európában is a legjobb csapat. Ezen a mérkőzésen is mindent megpróbáltunk, sajnálom, hogy ilyen nagy különbségű vereséggel fejeztük be az idényt.

A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE

Bajnok: FTC-Telekom (Balla Ferenc, Bella Csanád, Miguel de Toro, Edoardo Di Somma, Fekete Gergő, Horváth Levente, Jámbor Csaba, Jansik Szilárd, Lugosi Csongor, Dusan Mandics, Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Nagy Ákos, Nagy Ádám, Német Toni, Paján Bátor, Pohl Zoltán, Sztilianosz Argiropulosz, Szakonyi Dániel, Vámos Márton, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor, Vogel Soma, Zeman Márton)

2. VasasPlaket

3. BVSC-Manna ABC

4. Szolnoki Dózsa Praktiker

5. Endo Plus Service-Honvéd

6. Genesys OSC Újbuda

7. Seqomics Szegedi VE

8. Kaposvári VK

9. Metalcom-Szentes

10. PannErgy-Miskolci VLC

11. UVSE

12. One Eger

13. Debreceni VSE-Master Good

14. Pécsi VSK-Mecsek Füszért