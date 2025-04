„Ha most sikerült volna aranyat nyerni, akkor hova lehetne fejlődni?”

Faragó Kamilla:

„Kettős érzéseim vannak. Nyilván nagyon jó érmet szerezni a világkupadöntőben, viszont az első két mérkőzésen olyan jól játszottunk, hogy azt gondoltam, ezt a harmadik találkozón is tudjuk tartani azt, és hazahozzuk az aranyérmet. Sajnos nem így alakult. Ebből is látszik, hogy még mindig van hová fejlődni. Úgyhogy az egyik szemem sír, a másik meg nevet.”

Baksa Vanda:

„Nagyon örülök az ezüstéremnek. Nekem ez volt az első nagyobb világversenyem, amikor fontosabb szerepem volt. Én is azt gondoltam, hogy ha volt két jó meccsünk, akkor a harmadikon miért is ne jöhetne egy újabb győzelem. Emiatt én is szomorkodok egy kicsit. De ha most sikerült volna nyerni, akkor hova lehetne fejlődni? Úgyhogy legközelebb megyünk előre az aranyért!”

Peresztegi-Nagy Kinga:

„Én is úgy érzem, hogy nagyon komoly teljesítményt nyújtottunk, figyelembe véve, hogy megfiatalított csapattal vettünk részt a világkupán. Ez az első érmem felnőtt világversenyen, tehát pozitív élményként marad meg.”

