Az olimpiai bajnok spanyolokat is legyőzve döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott a világkupán

Magyarország és Spanyolország a világkupa januári, Alexandrupoliban rendezett selejtezőjében már találkozott egyszer, akkor Cseh Sándor csapata a 14–14-es rendes játékidő után ötméteresekkel győzött, végül azonban a spanyoloké lett az első hely, a mieink ötödikként jutottak be a világkupadöntőbe. A szombati elődöntőben a spanyoloknál nyolc olyan játékos is játszott a mieink ellen, aki Párizsban olimpiai aranyérmet nyert tavaly nyáron.

Az első gólt három perc elteltével a mieink szerezték, Leimeter Dórát szabadon hagyták a jobb szélen, aki szépen passzolt középre az emberéről leváló Tiba Pannának – egy perc múlva Faragó Kamilla átlövésével dupláztuk meg az előnyünket. Paula Crespí ugyan egy jó centerezés után szépített, de Faragó – szinte lemásolva az előző szituációt – ismét kapáslövésből volt eredményes. A spanyolok nehezen találták meg a tiszta lövőhelyzeteket, stabilan védekezett Cseh Sándor csapata. A negyed végén lefordulásból Vályi Vanda próbálkozhatott, Martina Terré bravúrosan védett, de így is kétgólos magyar előnynél következhetett a folytatás (3–1).

A második negyed több jó Terré-védéssel kezdődött, aztán viszont záporoztak a büntetők: Sümegi Nóra szabálytalankodott középen, Elena Ruiz ötméteresével zárkózott az ellenfél, majd Crespí pattintott lövésénél talált utat a labda a magyar kapuba. Hamarosan a megúszó Tiba Pannát csak büntetőért tudták visszatartani, Faragó értékesítette, ám a következő támadásnál éppen Tiba ellen fújtak ötméterest, melyet Beatriz Ortiz nem hagyott ki. Egy Faragó-bombát (mely kis szerencsével bepattant a blokkról) egy kapásszélről eleresztett Ortiz-lövés követte, ezután Leimeter Dóra tört be a rosszkéz oldalon és talált be, de erre is volt válasz spanyol részről – hogy, hogy nem, megint ötméteresből, Tiba szabálytalansága után Elena Ruiz büntetett. A felek 6–6-os állásnál fordulhattak.

Sümegi Nóra néhány lóbálás után végül nem adta középre a labdát a rosszkézről, hanem egy fantasztikus ejtéssel átejtette Terrét is – ezzel minimális, de hosszan tartó magyar vezetés következett, a harmadik negyedben ismét hatékonyan védekeztek a mieink, a spanyolok több emberelőnyt sem használtak ki. Úgy tűnt, magabiztos előnyből várhatjuk az utolsó negyedet, másfél perccel a felvonás vége előtt Faragót sokadik alkalommal hagyták messziről lőni, lövése a felső kapufáról Terré hátára, onnan meg bepattant – viszont a majdnem egy teljes negyeden át gólképtelen spanyolok gyorsan kétszer is megvillantak: Paula Camus centerből, két hasonló helyzetből, több védő szorításából lőtt két gólt (8–8).

Az utolsó negyed kezdetén is a magyar együttes került előnybe, egy kivédekezett spanyol támadás után Neszmély Boglárka megtalálta a leforduló Vályi Vandát, három perccel a vége előtt, egy magyar időkérést követően pedig Leimeter életerős lövésénél volt tehetetlen Terré. A mérkőzésen végül egyszer sem vezető spanyol válogatott hiába próbálkozott a maradék időben.

„Három részre bontanám a mai mérkőzést – kezdte az értékelését Cseh Sándor szövetségi kapitány. – Egyfelől az emberhátrányos védekezésünk tökéletesen működött, amit megbeszéltünk, mindent megcsináltak a lányok, úgy is mondhatnám, itt száz százalékot teljesítettünk. Nyolcvan százalékban sikerült a lefordulásaikat is megakadályozni, amiben egyébként nagyon jók, az elején még el-eljöttek, és rendezetlen védelem ellen sikerült gólokat szerezniük, vagy ötösig vinni az akciókat, a második félidőben viszont már itt is nagyon jól működött minden. Ahol még komoly javulás kell, az a centerek elleni védekezés, bár a három ötméteres és a két centergól ellenére sem mondanám, hogy a védőink hibáztak folyamatosan, hiszen több eset is abból adódott, hogy igyekeztek szerelni – mint ahogy a meccs folyamán többször is sikerült nekik, ami a két rendkívül erős spanyol center ellen nagyon komoly bravúr. Ugyanakkor meg kell tanulni azt is, hogyha a szerelés érezhetően nem jön össze, akkor mikor kell átváltani az akár kiállítást jelentő mozdulatra, mert ez az öt gólt jelentő mozzanat nyilván sok, ebből okulnunk kell. Most nagyon egyben van a csapat, a december óta tartó edzéseken sikerült valamit felépíteni, mentálisan erősek a lányok, ez köszönt vissza ebben a két napban. Viszont már most azon jár a fejem, hogy mit kell kijavítani holnapig, és hogy mi vezethet sikerre a görögök ellen.”

Magyarország vasárnap magyar idő szerint 10.15-kor Görögország ellen ugrik medencébe az aranyéremért – a görögök 15–13-ra győzték le Hollandiát az elődöntőben, így utóbbi válogatottal játszanak a spanyolok a harmadik helyért 8.30-tól.

VÍZILABDA

Női világkupa, szuperdöntő, Csengtu

ELŐDÖNTŐ

Spanyolország–Magyarország 8–10 (1–3, 5–3, 2–2, 0–2)

Csengtu, 300 néző. Vezette: Bourges (francia), Kaesler (ausztrál)

SPANYOLORSZÁG: TERRÉ – Guiral, CRESPÍ 2, E. RUIZ 2, Leitón, Pérez, Ortiz 2. Csere: Claveria, Prats, A. Ruiz, Piralkova, CAMÚS 2, Munoz. Szövetségi kapitány: Jordi Valls

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – VÁLYI V. 1, Dobi, Peresztegi-Nagy, Dömsödi Dalma, FARAGÓ 5, LEIMETER 2. Csere: Sümegi 1, Baksa V., Rybanska, Garda, Hajdú K, Tiba 1. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

Emberelőny-kihasználás: 14/0, ill. 10/4

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 1/1

Kipontozódott: Ortiz (31. p.)

A másik elődöntőben

Hollandia–Görögország 13–15 (5–3, 4–3, 2–5, 2–4)

A vasárnapi program

A 3. helyért

8.30: Hollandia–Spanyolország

Döntő

10.15: Magyarország–Görögország (Tv: M4 Sport)